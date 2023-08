Tutorial para abrir uma conta gratuita no Banco do Brasil; veja como fazer

Abrir uma conta gratuita no Banco do Brasil pode ser bastante simples, e todo processo está disponível através do aplicativo da instituição, ou seja, no conforto da sua casa.

Os correntistas do Banco do Brasil têm direito a cartão de crédito, cheque especial, Pix, seguros, investimentos e empréstimos com taxas diferenciadas.

O primeiro passo para abrir uma conta no BB é separar os documentos: Comprovante de renda, CPF, Comprovante de residência, Documento de identidade (RG, CNH ou outros). Lembrando que é necessário ser maior de idade para conseguir abrir a conta.

Acompanhe como os correntistas do banco do brasil podem abrir uma conta corrente e receber o cartão no conforto de casa. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Passo a passo para abrir a conta-corrente pelo app

Faça o download e instale o app do BB (disponível para as plataformas Android e IOS); Clique em “Quero ser cliente”; Depois, selecione as opções “Produtos para você” e “Conta digital”; Informe o seu CPF e o seu nome completo; Agora, preencha os campos com os dados que serão pedidos e toque em “Avançar”; Informe seu e-mail, número do celular e depois confirme pelo link enviado por SMS; Nesse momento você deverá tirar as fotos dos seus documentos segundo as instruções; Agora cadastre suas senhas e aceite os termos de compromisso para encerrar o processo.

Após ter finalizado todos os passos você deve esperar até três dias úteis, nesse período o Banco do Brasil irá analisar seus dados e aprovar a criação da conta solicitada.

Vale ressaltar também que o cartão que corresponde à sua conta leva um período de 8 a 15 dias úteis para chegar ao seu endereço cadastrado. Caso prefira, você poderá se dirigir a uma agência do Banco do Brasil para fazer a abertura da conta. Nesse caso, você também terá que levar os mesmos documentos citados para a criação da conta pelo app.

O que é a instituição Banco do Brasil?

O Banco do Brasil (BB) é uma agente financeira do Governo Federal.

Suas três principais funções são:

Agente financeiro do governo federal: na execução de sua política financeira e de crédito. Pode receber tributos e rendas federais e realizar pagamentos. Banco comercial: mantém contas correntes de pessoas físicas e jurídicas, opera com caderneta de poupança, concede créditos de curto prazo aos vários segmentos e agentes na economia. Banco de investimento e desenvolvimento: ao operar com créditos a médio e longo prazo.

O BB opera como agente financeiro do Governo Federal e é o principal executor das políticas de crédito rural e industrial, assim como de banco comercial do governo. Além disso, ele ajusta-se cada vez mais a um perfil de banco múltiplo tradicional.

Qual a função dos bancos?

Os bancos são muito importantes para a economia. A principal função dessas instituições é usar o dinheiro de seus correntistas, emprestando-o a outros que possam usá-lo para comprar casas, empresas, enviar filhos para a faculdade e financiar carros.

Saiba mais: Posso enviar dinheiro por Pix para quem não tem conta em banco?