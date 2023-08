Quanto custa tirar cidadania italiana no Brasil?

Quer tirar sua cidadania italiana? Solicitar a cidadania italiana é um sonho para muitos descendentes de italianos no Brasil. Contudo, muitos se perguntam: Qual o real custo deste processo? Vamos explorar os caminhos e os gastos envolvidos nessa jornada que, para muitos, é mais do que um investimento financeiro – é um reencontro com as raízes.

A solicitação da cidadania italiana envolve um processo que pode variar em custos. Foto: Divulgação.

Cidadania italiana para brasileiros

A solicitação da cidadania italiana não tem um valor fixo, pois depende de diversos fatores. Um dos principais é a documentação. Por exemplo, se sua conexão com a Itália começa pelo seu bisavô, é provável que precise de nove certidões, entre nascimentos, casamentos e óbitos. Por outro lado, se seu avô era italiano, esse número pode ser menor.

Veja também: França abre vagas para brasileiros que desejam estudar na Europa

Erros de transcrição ou alterações nas datas nas certidões são comuns e podem demandar retificações, incrementando o custo do processo. É essencial examinar cuidadosamente cada documento e corrigir erros para garantir a aceitação do pedido. Portanto, o custo final pode variar dependendo da quantidade de correções necessárias.

Vamos compreender mais profundamente os custos associados ao processo. Primeiramente, são necessárias as certidões em inteiro teor, que podem envolver nascimentos, casamentos e óbitos. Em certos casos, pode ser preciso pesquisar documentação diretamente na Itália. Após reunir todos os documentos, é crucial fazer a tradução juramentada para o italiano e então obter a Apostila de Haia para validar internacionalmente. Finalmente, com todos os documentos prontos e validados, chega-se à etapa de solicitar a emissão do passaporte italiano e identidade.

Solicitar a cidadania italiana diretamente no Brasil é uma opção menos onerosa, porém a paciência é testada. Com um tempo de espera que pode se estender de 10 a 15 anos, devido ao alto volume de solicitações, o valor pode girar em torno de R$ 5 mil, incluindo a taxa de 300 euros exigida pelos consulados.

Alternativas

Outra alternativa é iniciar o processo enquanto reside na Itália. Esta opção tem a vantagem de ser mais rápida, mas envolve outros gastos: passagens aéreas, custos com documentação, eventuais retificações, além das despesas de moradia, alimentação e transporte durante a estadia. Estima-se que o investimento possa atingir os R$ 30 mil, levando em consideração que muitos gastos serão em euros, devido à permanência na Itália.

Para os que buscam agilidade e desejam contornar as extensas filas consulares, há a opção de solicitar a cidadania através da justiça. Esta rota pode ter um custo médio de R$ 23 mil. No entanto, conforme aponta Reginaldo Maia, da empresa Bendita Cidadania especializada em ações judiciais na Itália, os valores podem ser consideravelmente reduzidos quando a solicitação é realizada em grupo. “Se o pedido é feito com vários membros da mesma família, o investimento pode cair para menos de R$ 4 mil por pessoa, com possibilidade de parcelamento em até dez vezes”, comenta Reginaldo, ressaltando que, além de seguro, o processo em grupo é vantajoso.

Concluindo, o caminho para alcançar a cidadania italiana é marcado por escolhas e investimentos que variam conforme a história familiar e a modalidade escolhida para o processo. Para quem deseja aprofundar-se no tema ou conhecer mais sobre os serviços da Bendita Cidadania, acesse o site: benditacidadania.com.br.

Veja também: Áustria quer brasileiros trabalhando e morando no país; inscrições estão abertas