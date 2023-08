Não é a geladeira que faz você gastar MUITA energia elétrica; este é o vilão real

Por muito tempo, a geladeira carregou a fama de ser a maior vilã no consumo de eletricidade na casa dos brasileiros, como o eletrodoméstico que mais consome energia. Hoje em dia, há outro protagonista bem menos criticado; porém, que gasta bem mais do que ela. Você sabe qual é esse aparelho? Veja mais e aprenda a economizar do jeito certo.

Em busca de economizar na conta de luz, por exemplo, muitas pessoas acreditam que o maior problema está na geladeira, ou seja, naquele abre e fecha ao longo do dia. Infelizmente, todo mundo se engana ao pensar assim. A verdade é que o real vilão fica escondido de uma maneira bem discreta em nossas casas: é o ar-condicionado.

Saiba como economizar na conta de luz mesmo utilizando o ar-condicionado. | Imagem: lifeforstock / freepik.com

Eletrodoméstico que mais consome energia

Ao garantir conforto e a temperatura agradável, o ar-condicionado consome uma quantidade bem significativa de energia para manter o ambiente fresco. Esse gasto é ainda maior quando falamos de aparelhos antigos, menos eficientes em termos energéticos, bem como aqueles em casas localizadas em cidades extremamente quentes.

Tanto a geladeira quanto a máquina de lavar, muitas vezes apontadas como as campeãs de consumo, perdem para o uso do ar-condicionado. Por tanto, se você deseja economizar de verdade, vale a pena reconsiderar o uso do ar em alguns momentos, assim como o de outros eletrodomésticos.

Um exemplo é a secadora de roupas. Optar por secar roupas ao ar livre, sem custo adicional, é uma alternativa eficaz. Boa para o bolso e para o meio ambiente. Ao comprar algum eletrodoméstico, é importante verificar a eficiência energética indicada na etiqueta. Essa informação oferece uma ideia do consumo previsto.

Lembre-se sempre de desconectar da tomada os aparelhos eletrônicos que não estiverem em uso, evitando assim alguns gastos desnecessários que parecem pequenos, mas podem aumentar bastante o valor da conta.

Outra dica é aproveitar a luz natural do dia sempre que possível, diminuindo a necessidade de luzes artificiais acesas. Com essas simples dicas é possível reduzir o consumo diário de energia e reduzindo financeiramente os gastos para o bolso.

Quais os eletrodomésticos que menos gastam energia em casa?

Lâmpadas de LED

As lâmpadas de LED chegaram para revolucionar o mercado, trazendo muita economia e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Sua duração é muito longa, ocasionando menos descarte de materiais poluidores na natureza.

Liquidificadores

Os liquidificadores consomem muito pouca energia, cerca de 1kW por mês, se considerarmos sua utilização diária.

Aparelhos de TV

Os aparelhos de TV gastam pouca energia, cerca de 0,12kW por hora. Se considerarmos sua utilização diária por oito horas, seu consumo não chegará a um real por dia. Vale lembrar que mesmo desligada e conectada à tomada, a TV ainda consome alguma energia.

Notebooks

Os notebooks também estão em uma faixa de consumo parecido com o da TV, com cerca de 0,09 kW por hora. Se um consumidor trabalha em home office por oito horas, também vai ter um impacto quase insignificante em sua conta devido ao seu uso. Por isso, está entre os aparelhos que consomem menos energia.

