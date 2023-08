Marcas de carro piores e melhores avaliadas no Reclame Aqui

Avaliações de veículos no Reclame Aqui – Em meio à acirrada competição entre as montadoras de veículos, a opinião pública se tornou uma das métricas mais valiosas. Num país onde a pesquisa pré-compra é quase um ritual, o site Reclame Aqui emerge como um dos termômetros mais confiáveis de satisfação dos consumidores brasileiros. E o que será que esse site revela sobre as marcas de carros mais e menos confiáveis do país?

O site Reclame Aqui é uma referência para avaliações de empresas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Reclame Aqui também inclui carros e montadoras

O Reclame Aqui, reconhecido por oferecer um espaço para os consumidores expressarem suas insatisfações com produtos e serviços, possui uma categoria dedicada às avaliações de fabricantes automotivos. Através de sua plataforma, é possível discernir o panorama atual de aceitação e confiabilidade das montadoras no mercado brasileiro.

Veja também: TERROR das oficinas: 5 carros que nunca quebram

Para contextualizar, o portal categoriza as empresas com base nos feedbacks de seus usuários, e no que tange ao universo automobilístico, algumas marcas se destacam positivamente. Entre as mais aclamadas, segundo a plataforma, estão Honda, BMW, Audi, Land Rover e Jac Motors, todas elas agraciadas com o título de “ótimas” pelos internautas. Seguindo esse patamar de excelência, empresas como Volkswagen, Renault, Toyota, Nissan e Mitsubishi ostentam um chamado “selo de confiabilidade”.

Contudo, nem todas as marcas se saem tão bem aos olhos do consumidor. Jeep, Fiat, Ford, Hyundai e Kia, embora carreguem uma imagem razoavelmente positiva, são categorizadas como “boas”. Enquanto isso, Chevrolet, Caoa Chery e RAM ostentam avaliações mais “regulares”, indicando uma divisão de opiniões entre os usuários.

No extremo oposto do espectro, algumas marcas, infelizmente, acumulam mais críticas do que elogios. É o caso da Mercedes-Benz (especificamente no setor de caminhões e ônibus), Volvo, Peugeot e Citroën. Essas empresas são rotuladas com classificações mais baixas, oscilando entre “ruim” ou “não recomendada”.

Montadoras chinesas

Todavia, um fenômeno interessante ocorre com as montadoras chinesas. Contrariando alguns estereótipos, grandes nomes do setor automobilístico asiático, como BYD, Jac Motors e GWM, são avaliadas de maneira excepcionalmente positiva no Reclame Aqui. Tal fato reforça uma tendência observada no cenário automotivo atual, que é a crescente presença e aceitação das montadoras chinesas, especialmente no segmento de veículos eletrificados.

Aliás, a GWM não só conquistou o respeito e confiança dos consumidores como também foi agraciada com o selo “RA1000” do Reclame Aqui. Este selo é a expressão máxima de reconhecimento no site, premiando as empresas pelo excelente relacionamento e atendimento ao cliente. Tal feito coloca a GWM ao lado de gigantes reconhecidas no mercado brasileiro, como Nissan, Toyota, Volkswagen e Renault, que, nos últimos seis meses, também foram merecedoras dessa certificação.

Concluindo, os feedbacks dos consumidores, acessíveis através do Reclame Aqui, revelam a dinâmica em constante mudança do mercado automobilístico brasileiro. Em tempos de informação acessível e consumidores mais exigentes, as marcas são desafiadas a aprimorar não apenas seus produtos, mas também a maneira como se relacionam com o público. E para quem deseja investir em um novo veículo, as avaliações nesse portal podem ser um valioso norte.

Veja também: Desligou o carro com o ar-condicionado ligado? Veja o que acontece