Dieta de fé? 3 simpatias para quem quer emagrecer rápido

Simpatias para perder peso? No mundo atual, muitas pessoas recorrem a uma série de estratégias para perder peso e atingir o corpo desejado. Enquanto a maioria foca em dietas e exercícios, há quem busque soluções no plano espiritual. E se dissermos que há uma combinação de fé, ritual e a magia da Lua que promete auxiliar nesse objetivo?

Se a luta contra a balança persiste, considere recorrer a simpatias para emagrecer. Imagem de Steve Buissinne por Pixabay

Confira essas simpatias

Embora os métodos tradicionais de emagrecimento, como dieta e treino, sejam fundamentais e amplamente recomendados por especialistas, não podemos ignorar o poder do espírito humano e as tradições culturais. As simpatias são práticas populares que refletem crenças e rituais passados de geração em geração, e muitos juram por seus efeitos. E, nessa busca pelo corpo ideal, apresentamos três simpatias tradicionais que focam no poder de emagrecimento.

Uma das mais populares está relacionada com a fase da Lua Minguante. Diz-se que iniciar o ritual no primeiro dia dessa fase pode ser poderoso. O procedimento consiste em acender uma vela que queimará por sete dias. Durante esse período, após o almoço, uma pequena porção da comida consumida é reservada e oferecida ao anjo da guarda como sinal de gratidão e intenção. Mas atenção: depois de uma hora, a oferenda deve ser descartada no lixo. Quando a vela se extinguir, as sobras da cera devem ser envoltas em papel azul e descartadas fora de casa, e ao fazer isso, é recomendado não olhar para trás.

O jiló, uma hortaliça com gosto peculiar e conhecido por suas propriedades medicinais, também protagoniza outra simpatia. No primeiro dia da Lua Minguante, sete jilós são cortados em formato de cruz. Esses jilós são então fervidos em três litros de água. Após ferver por cerca de 15 minutos, a mistura é deixada para esfriar e o líquido resultante é armazenado na geladeira. A tradição sugere que consumir um copo dessa bebida antes das principais refeições pode ser um coadjuvante na perda de peso.

Dá para perder peso assim?

Por fim, o grão de arroz, um alimento básico na dieta de muitos brasileiros, é o protagonista da terceira simpatia. A quantidade de grãos utilizados deve corresponder ao número de quilos que a pessoa deseja perder. Os grãos são colocados em um copo de água, coberto com um lenço branco e deixado ao relento durante a noite. Ao amanhecer, a água é coada e consumida em jejum, enquanto os grãos são plantados em um vaso com a planta conhecida como comigo-ninguém-pode, que simboliza proteção contra energias negativas. E assim como as outras, essa simpatia tem como fase lunar ideal a Minguante, conhecida pela diminuição de sua luminosidade.

Embora a ciência ainda não tenha validado a eficácia das simpatias, a força da crença e da tradição não pode ser subestimada. Para muitos, a combinação de práticas tradicionais com métodos comprovados pode ser o equilíbrio perfeito na busca pelo corpo desejado. Independentemente do caminho escolhido, é essencial lembrar que a saúde deve sempre ser a prioridade. E, claro, qualquer mudança na rotina ou adoção de práticas alternativas deve ser discutida com um profissional de saúde qualificado.

