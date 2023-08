Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber novas carteirinhas de desconto

Uma notícia que deixou todos os aposentados e pensionistas do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – contentes, foi sobre a carteirinha de descontos que foi lançada recentemente e que permite todos os usuários ter descontos em passagens áreas, farmácias, cinemas, lojas, entre outros.

Além disso, essa carteirinha vai ajudar na identificação do idoso em todas as regiões do Brasil. Segundo dados, até o dia 15 de agosto essa nova carteira já foi consultada 9 milhões de vezes e 591 mil carteiras foi gerada e 295 mil downloads do arquivo em PDF.

Carteirinha do INSS tem descontos imperdíveis

Essa iniciativa que tem gerado diversos comentários positivos, faz parte do programa Meu INSS+ que foi lançado no mês de maio e funciona como se fosse um clube de vantagens para os beneficiários do INSS. Vale destacar que esse programa foi criado junto com o Ministério da Previdência Social, Caixa Econômica Federal o Banco do Brasil.

No banco da Caixa Econômica, cerca de 360 mil beneficiários já utilizaram esse programa que tem descontos em farmácias, show, telemedicina, viagens e diversos outros. Já referente ao Banco do Brasil, o número de acessos chegou a 65 mil.

Passo a passo de como acessar a carteirinha do INSS

Baixe o aplicativo Meu INSS, disponível para sistema iOS e Android

Abra o aplicativo e clique na opção “carteira do beneficiário”

Escolha uma foto para a sua carteira de beneficiário

Marque a opção que indica que você está ciente de que ao apresentar a carteira, os dados do benefício serão compartilhados através de um QR Code e depois clique em “continuar”

Sua carteira de beneficiário vai estar disponível. Nos demais acessos,selecione a opção “carteira do beneficiário”

Banco do Brasil

Os aposentados e pensionistas no Banco do Brasil tem acesso a alguns benefícios como cashback, cupons de desconto em lojas parceiras, atendimentos médicos para animais de estimação, telemedicina e diversos outros. Se você deseja conferir essa lista de vantagens, podem entrar no aplicativo do Banco e clicar em “Meus Benefícios”, depois selecionar “Vantagens e cupons” e depois em “Meu INSS+”.

Se por acaso você não for correntista do banco, saiba que também pode acessar os benefícios, esse acesso é através do site bb.com.br/minhapagina, e use a conta do Gov.br, feito o login, procure por “MeuINSS+”.

Banco da Caixa

O meu INSS+ vai estar disponível ára alguns usuários que recebem vencimentos através do banco, entre essas vantagens, tem também descontos de até 75% em farmácias e 50% em cinemas para quem tem cartões da bandeira Elo, serviços de créditos e seguros, para quem deseja ter acesso a lista completa desses benefícios pode encontrar no site da Caixa.

