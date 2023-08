Os mais FAMOSOS! Aprenda a se prevenir de crimes envolvendo o INSS

Criminosos são, em sua essência, oportunistas. E quando o assunto é algum benefício do INSS, os golpistas exploram novas táticas cada dia mais ousadas para roubar recursos de aposentados e pensionistas, criando armadilhas que vão desde proposta de empréstimos consignados com taxas de juros mínimas até adiantamentos do 13º salário e pagamentos atrasados. Como se proteger de tais golpes? Saiba mais abaixo.

Criminosos aumentam o leque de estratégias para roubar benefícios de aposentados do INSS; veja como se proteger | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

De olho em seu benefício do INSS

Os aproveitadores incansáveis sempre buscam novas estratégias para extorquir dinheiro de aposentados e pensionistas, inventando artimanhas como a oferta de crédito consignado com taxas de juros irrisórias e adiantamento do 13º salário e pagamentos atrasados.

No entanto, como esses indivíduos inescrupulosos conseguem invadir as contas das vítimas? Vamos detalhar.

Conheça a estratégia dos golpistas

Os golpistas seguem um método de lançar uma “isca” para a vítima. Geralmente, enviam mensagens de texto falsas via SMS, alegando que a senha do aplicativo expirou e fornecendo um link para um site falso, muito parecido com o do banco verdadeiro.

Ao digitar a senha no site falso, a vítima inadvertidamente entrega aos criminosos seu login e senha do aplicativo. Com essas informações em mãos, os golpistas realizam saques de suas contas. Quando a vítima percebe, já é tarde demais.

As vítimas começaram a receber mensagens no WhatsApp de criminosos se fazendo passar por funcionários de bancos, oferecendo supostos valores liberados para seus CPFs. Eles enviam um link para que a vítima efetue um cadastro.

Nesse momento, os criminosos obtêm acesso aos dados do cliente e, em certos casos, até conseguem obter as senhas bancárias para realizar transações fraudulentas. Com essas informações, realizam saques, abrem contas e efetuam compras online em nome da vítima. Os golpistas também aproveitam esses dados para solicitar empréstimos consignados em nome dos aposentados.

Saiba quais os tipos de golpes mais comuns

Dentre os golpes mais conhecidos, destacam-se:

Empréstimo Consignado

Os golpistas obtêm os dados dos segurados do INSS e usam essas informações para contratar empréstimos consignados sem o consentimento das vítimas. O dinheiro do empréstimo é direcionado diretamente para a quadrilha.

Para proteção, os beneficiários têm a opção de bloquear a contratação de empréstimos consignados, uma funcionalidade que pode ser ativada no aplicativo ou site “Meu INSS”. Se o aposentado desejar contratar um empréstimo consignado legítimo, é mais seguro procurar a instituição financeira através de canais oficiais ou visitar uma agência.

Golpe dos Atrasados

Os criminosos se passam por advogados e enviam cartas a segurados do INSS, alegando que eles têm valores atrasados a receber. A carta instrui a vítima a fazer um depósito aos supostos advogados para cobrir custos processuais e receber o valor. Se os advogados mencionados na carta forem desconhecidos, é aconselhável ignorá-la e entrar em contato com o INSS.

Aumento na Aposentadoria ou Benefício por Revisão:

Fingindo serem advogados, os golpistas afirmam que os segurados podem aumentar seus benefícios através de revisões. Em troca, solicitam dinheiro ou persuadem a vítima a compartilhar dados pessoais e relacionados ao benefício. Caso haja suspeita de que o benefício está sendo subestimado, é recomendado buscar um advogado confiável. No site “Meu INSS”, o próprio segurado pode solicitar uma revisão.

Caí em um golpe. Como devo agir?

Para aqueles que caíram nesses golpes, a recomendação é registrar um boletim de ocorrência e entrar em contato com o banco onde o empréstimo foi contratado para tentar reaver o dinheiro. Caso a questão não seja resolvida administrativamente, o segurado pode buscar soluções legais, conforme orientado por especialistas.

Os segurados podem bloquear a contratação desse tipo de empréstimo através do portal “Meu INSS”. Se alguém receber mensagens ou chamadas alegando serem do INSS, a sugestão é verificar com os canais de atendimento oficiais. O INSS não solicita informações por contato direto. Diante de qualquer suspeita, é possível denunciar o caso à Ouvidoria do INSS pela internet ou pelo telefone 135, e registrar reclamações relacionadas à situação.

