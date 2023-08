Passo a passo para consultar o 4º lote da restituição nesta semana

Na próxima quinta-feira (24), a Receita Federal deve liberar para consulta o quarto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Entretanto, os valores referentes aos repasses que serão depositados diretamente nas contas dos contribuintes beneficiados está programada para o dia 31 de agosto. A seguir, confira o cronograma de pagamento e como realizar a consulta do repasse.

Saiba se você está incluso na lista da Restituição do Imposto de Renda | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Penúltimo lote da restituição deve ser divulgado

A Receita Federal divulgou que, no próximo dia 24 de agosto, estará disponível para consulta o 4° lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física. Contudo, o depósito na conta dos contribuintes contemplados ocorrerá somente em 31 de agosto.

Para realizar a consulta simplificada, será necessário fornecer informações como o CPF, o ano da declaração (2022) e a data de nascimento. Caso seja identificada alguma irregularidade, os contribuintes têm a opção de retificar a declaração, corrigindo eventuais informações incorretas.

Leia mais: Este grupo de mulheres pode sacar o FGTS a partir de agora

Como realizar a consulta?

Para verificar se a declaração foi liberada, os contribuintes devem acessar o portal da Receita Federal na internet. Ao entrar no Portal e-CAC, poderão utilizar o serviço denominado “Meu Imposto de Renda”. Nesse local, será possível verificar se há divergências nos dados após o processamento. Se forem identificadas inconsistências, os contribuintes têm a oportunidade de analisá-las e efetuar a correção através do envio de uma declaração retificadora.

Além disso, a Receita Federal oferece um aplicativo para tablets e smartphones que simplifica a consulta das declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física, bem como a verificação do status cadastral do CPF. Através desse aplicativo, é viável acessar diretamente as informações sobre a liberação das restituições presentes nas bases de dados da Receita Federal.

Entenda como resgatar os valores

Os montantes referentes à restituição estarão disponíveis nas instituições bancárias pelo período de um ano. Caso o contribuinte não realize o saque dentro desse prazo, será necessário efetuar uma solicitação via internet. Essa solicitação pode ser feita através do preenchimento do “Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição” ou diretamente pelo Portal e-CAC, no serviço “Meu Imposto de Renda”.

Valor não aparece na conta. O que fazer?

No entanto, caso o valor não seja creditado na conta do contribuinte, existe a alternativa de comparecer pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil. Adicionalmente, há a opção de contatar a Central de Atendimento pelos números 4004-0001 (para capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (para deficientes auditivos), visando agendar o crédito na conta-corrente ou na poupança, em nome do próprio contribuinte, em qualquer banco.

Este lote representa o penúltimo da sequência. O quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda está programado para ser liberado em 29 de setembro.

Leia também: “Residual do FGTS”: você ainda pode ter uma BOLADA para sacar e não sabe