Relacionamentos nem sempre são um mar de rosas. Entre qualidades e defeitos encontrados em um parceiro, está o desafio maior de saber viver com as diferenças já esperadas dentro de uma relação a dois. No entanto, quando a relação adentra em situações consideradas tóxicas é importante saber identificar atitudes que podem transformar um história de amor em um cenário de frustração. A seguir, saiba detalhes sobre como identificar que um parceiro pode estar te manipulando.

Aqui estão as provas de que seu parceiro está te manipulando. / Imagem: Divulgação.

O perigo dorme ao lado

Ao estarmos em um relacionamento, muitas vezes se torna desafiador identificar as motivações negativas e atitudes prejudiciais por parte do parceiro. Isso acontece devido à complexidade emocional envolvida e à dificuldade de reconhecer que alguém que supostamente nos ama possa causar dor. No entanto, é mais comum do que se imagina vivenciar situações de abuso e manipulação dentro dessas relações.

Quando se manifestam os indícios de comportamento controlador, abusivo e manipulador, é indispensável buscar apoio junto a amigos, familiares e profissionais especializados em saúde mental. A seguir, entenda melhor os principais tipos de abuso psicológico e como se livrar de relacionamentos tóxicos.

Entenda o gashlighting

Melanie Greenberg, uma psicóloga citada no Psychology Today, define o fenômeno do “gaslighting” como uma forma de abuso psicológico que leva as pessoas a duvidarem de suas próprias percepções, resultando em consequências adversas para a saúde mental. Essa tática é frequentemente empregada por parceiros que desejam exercer controle.

O “gaslighting” é uma estratégia empregada por uma variedade de indivíduos, incluindo narcisistas, pessoas com transtornos de personalidade antissocial, assediadores sexuais, vigaristas, políticos, racistas, líderes de culto, gestores tóxicos, perpetradores de violência doméstica, agressores sexuais e parceiros que trapaceiam ou são abusivos.

Saiba as 5 estratégias do parceiro manipulador

Dentro desse contexto, existem cinco estratégias principais que os manipuladores podem adotar:

Superpor a mentira aos fatos:

O parceiro manipulador frequentemente busca convencer a outra pessoa do contrário, mesmo quando esta está ciente da verdade. Tais indivíduos são habilidosos em distorcer os acontecimentos para evitar admitir qualquer culpa. Por exemplo, um parceiro que está sendo infiel pode negar o fato mesmo quando evidências incriminatórias, como mensagens de texto, estão à vista.

Manipuladores abusivos podem projetar suas próprias falhas e comportamentos negativos na outra pessoa, culpando-a injustamente. Esse fenômeno é conhecido como “projeção” e permite que o manipulador se sinta menos culpado por suas ações. Ao atribuir características negativas ao parceiro, eles podem escapar de sua própria responsabilidade.

Os manipuladores frequentemente tentam minar a confiança do parceiro, o acusando de ser mentalmente instável ou exagerado. Essa estratégia visa invalidar os sentimentos legítimos da outra pessoa, tornando-a mais vulnerável às manipulações do abusador.

Manipuladores exploram as inseguranças e características pessoais do parceiro para desgastá-lo emocionalmente. Eles podem ridicularizar, humilhar ou até mesmo fazer comentários sarcásticos sobre o desempenho, a inteligência ou outros aspectos pessoais do parceiro, muitas vezes sob o disfarce de brincadeiras.

Quando confrontados sobre seu comportamento, os manipuladores frequentemente mudam o foco ou viram a situação para fazer parecer que a culpa é da outra pessoa. Eles podem acusar o parceiro de provocar o comportamento abusivo ou alegar que o parceiro é o responsável pelos problemas na relação.

