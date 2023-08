Lar de Deus: inteligência artificial simula como seria o paraíso

Desde o seu desenvolvimento, a inteligência artificial tem mostrado que seu ‘poder’ não conhece fronteiras. Seja prevendo como cidades mundialmente conhecidas estarão em 100 anos, até previsões mais ousadas, como a revelada recentemente, onde um site que utiliza a tecnologia, mostrou imagens do que acredita ser o paraíso. Veja o resultado da curiosa pesquisa, logo abaixo.

Inteligência Artificial sugere como seria a aparência do paraíso. | Foto: JooJoo41 / Pixabay

Inteligência artificial ‘enxerga’ o paraíso

A evolução constante da inteligência artificial tem desvendado horizontes impressionantes e suas possibilidades parecem ilimitadas. Um aspecto notável é a crescente acessibilidade dessa tecnologia, tornando-a disponível para uma audiência cada vez mais ampla.

Com o avanço tecnológico, os usuários online estão aproveitando essa praticidade para realizar descobertas e pesquisas sobre temas tanto familiares quanto misteriosos. Foi assim que uma indagação intrigante surgiu na esfera digital: “Qual seria a morada de Deus?” Uma dúvida que intriga diversas vertentes religiosas e filosóficas há milênios, permanecendo sem uma resposta definitiva.

Internauta satisfaz curiosidade de muitos

Segundo o portal La Nacion, um internauta recorreu à plataforma de inteligência artificial Midjourney para obter ilustrações baseadas em sua pergunta sobre como seria a morada divina. As imagens geradas pela IA retrataram uma representação visual de um possível “paraíso”, envolto por uma exuberante vegetação, iluminado por luz natural e adornado por uma cascata de água cristalina.

Confira o resultado obtido pelo site Midjourney, logo abaixo:

Segundo o portal La Nacion, um internauta recorreu à plataforma de inteligência artificial Midjourney para obter ilustrações baseadas em sua pergunta sobre como seria a morada divina. | Foto: Reprodução / Midjourney

Uma visão que ressoa com as imaginações frequentemente associadas ao conceito de paraíso. Contudo, é importante salientar que o Midjourney opera mediante interpretações das descrições em linguagem natural fornecidas, resultando em representações subjetivas.

O que dizem outras ferramentas de IA sobre o paraíso?

Ao consultar o ChatGPT, uma das ferramentas de inteligência artificial mais populares, sobre a localização de Deus, a resposta destaca a transcendência divina, que ultrapassa a compreensão humana. De acordo com a perspectiva teológica de muitas religiões, Deus não se encontra limitado a um espaço físico definido, tornando complexa a tarefa de descrever sua localização.

É enfatizado que as diversas descrições existentes derivam de crenças religiosas e espirituais, variando conforme tradições e interpretações individuais. Cada pessoa pode conceber sua própria visão do lugar divino, tornando-o um tema profundamente pessoal e subjetivo.

Inteligência artificial x Fé

Embora a inteligência artificial seja capaz de criar imagens que ilustram como o ‘lar de Deus’ poderia ser, a questão permanece aberta, ressaltando a complexidade desse mistério.

À medida que continuamos explorando as fronteiras da tecnologia, somos lembrados de que a natureza íntima da fé e da espiritualidade persiste além do alcance das máquinas, reforçando a singularidade das percepções humanas sobre o sobrenatural divino, seja no âmbito cristão ou em demais denominações existentes desde tempos remotos.

