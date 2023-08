Visto americano em 2023: aprenda 6 truques para conseguir

Em um cenário pós-pandemia, o Brasil está entre os países com maior demanda e processamento de vistos globalmente. Segundo dados divulgados pela embaixada americana, a expectativa é que até o final de 2023, aproximadamente 1 milhão de vistos sejam submetidos ao processo de análise. Mas se você tem urgência em obter seu visto americano ainda para este ano, é bom seguir as 6 dicas essenciais para tal, logo abaixo.

Aprenda 6 dicas para obter o visto americano ainda em 2023. | Foto: Reprodução / Unsplash

Visto para os EUA é possível

Apesar dos esforços da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para agilizar o agendamento da primeira entrevista de visto americano, a fila de espera continua a se estender por mais de 250 dias. No contexto pós-pandêmico, o Brasil se encontra entre as nações com maior volume de processamento de vistos em todo o mundo.

De acordo com informações da embaixada americana, a previsão é de que até o encerramento de 2023, cerca de 1 milhão de vistos sejam processados. Os tipos de vistos mais requisitados por cidadãos brasileiros são os destinados a fins de turismo e negócios, na categoria B1/B2.

Leia mais: Japão eliminará visto de Brasileiros mês que vem; veja o que muda.

Dicas preciosas para garantir visto em 2023

Entretanto, aqueles que buscam agendar a sua primeira entrevista para obter o visto americano não necessitam entrar em pânico. De acordo com Marcelo Gondim, um advogado especializado em questões de imigração para os Estados Unidos, a expectativa é de que a fila diminua nos meses subsequentes.

A seguir, confira 6 importantes dicas para quem precisa do visto americano ainda em 2023.

1. Queda no tempo de espera

Recentemente, houve um aumento nas taxas relacionadas a diversos tipos de vistos consulares. Tal reajuste foi motivado precisamente pela intenção da embaixada e dos consulados de contratar mais profissionais, visando lidar com o volume de demandas e, consequentemente, reduzir a fila de espera para as entrevistas.

As contratações já estão em andamento. Atualmente, em todos os postos consulares americanos no Brasil, está sendo processado um total aproximado de 6 mil vistos diariamente. O objetivo é elevar essa média para 8 mil vistos por dia até o final de 2023, após a ampliação do quadro de funcionários.

2. De olho no site de agendamentos

Mesmo diante das extensas filas em alguns momentos, a Embaixada dos Estados Unidos e os consulados frequentemente disponibilizam novas opções de agendamento online sem aviso prévio, com vagas que, em algumas ocasiões, podem ser ocupadas no dia seguinte.

É aconselhável acompanhar o site de agendamentos regularmente, uma vez que novas datas e horários são disponibilizados de maneira imprevista. Muitas empresas de assessoria conseguem agendamentos antecipados para seus clientes ao monitorar o site de agendamentos de forma contínua.

3. Agendamentos de emergência

Seja na Embaixada em Brasília ou nos consulados americanos localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife ou Porto Alegre, existe a possibilidade de solicitar agendamentos de emergência, mediante o envio de um e-mail para a Seção Consular.

Contudo, a visão do governo americano sobre emergências está vinculada a circunstâncias de caráter humanitário, como viagens destinadas a tratamentos médicos ou procedimentos cirúrgicos, casos nos quais um parente próximo ou cônjuge do requerente tenha falecido ou esteja doente nos Estados Unidos, além de situações envolvendo portadores de passaporte de serviço ou diplomatas em viagens oficiais a serviço do governo brasileiro. Infelizmente, viagens para fins de negócios ou estudo não se qualificam como emergenciais.

4. Amplie as opções de postos consulares

Apesar do aumento no tempo de espera para entrevistas em cidades como São Paulo, Brasília e Porto Alegre, observou-se uma redução nas filas dos consulados no Rio de Janeiro e em Recife, onde o tempo de espera gira em torno de 100 a 150 dias.

Uma vez que o governo americano não impõe a condição de que os requerentes agendem entrevistas no consulado mais próximo de sua residência, é totalmente viável que um indivíduo que resida em São Paulo, por exemplo, agende e realize a entrevista no Rio de Janeiro, onde o tempo de espera é menor que na capital paulista.

5. Renovação costuma ser mais rápida

Para aqueles que estão buscando a renovação de vistos de turismo, negócios, estudos, intercâmbio ou trabalho temporário, muitas vezes basta agendar uma visita a um dos Centros de Atendimento aos Solicitantes de Vistos (CASV), sem a necessidade de comparecer à embaixada ou ao consulado em outra ocasião posterior. Embora haja a possibilidade de uma entrevista adicional com um oficial consular em casos de renovação, em geral a aprovação de renovações ocorre de forma quase automática.

6. Jamais compre passagem sem garantir o visto

Mesmo que o cenário venha a melhorar nos próximos meses e as filas de espera para entrevistas de visto diminuam, é crucial não se precipitar e comprar passagens aéreas antecipadamente. A orientação é adquirir as passagens somente após a obtenção do passaporte com o visto aprovado.

O fato de ter comprado passagens aéreas não pode ser utilizado como argumento para obter uma data de agendamento mais próxima ou para garantir a aprovação do visto.

Vistos para EUA estão mais ‘salgados’

Além dessas dicas, é relevante mencionar que os valores para emissão de vistos americanos sofreram ajustes recentemente. O preço do visto aumentou no mês passado, passando de US$ 160 (R$ 768) para US$ 185 (R$ 888) em 17 de setembro, implicando um acréscimo de R$ 120 na cotação atual.

Outras categorias de visto também sofreram reajustes:

Vistos para trabalho temporário (categorias H, L, O, P, Q e R): de US$ 190 para US$ 205 (conversão: de R$ 911 para R$ 983);

Vistos para tratado de comércio/investidor (categoria E): de US$ 205 para US$ 315 (conversão: de R$ 983 para R$ 1.510).

De acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, esses ajustes foram necessários para equilibrar as receitas e os custos dos serviços, que estariam defasados. O governo americano destacou que os valores poderiam ter sido ainda mais altos caso não houvesse uma revisão da proposta anterior.

Leia também: Por que São Paulo é o principal destino das viagens nacionais?