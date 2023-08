Novo auxílio para pagar aluguel pode ser oferecido para mulheres vítimas de violência

Auxílio para mulheres – Em uma importante decisão tomada na última quarta-feira, dia 16, o Senado Federal manifestou, através de uma votação simbólica e unânime, sua postura de respaldo e amparo às mulheres brasileiras em situações de vulnerabilidade. Com essa ação, milhares de mulheres vítimas de violência doméstica podem em breve contar com uma assistência financeira para aluguel.

O projeto aprovado no Senado traz um importante avanço para mulheres vítimas de violência, garantindo auxílio-aluguel temporário em situações de vulnerabilidade. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Estas mulheres podem contar com apoio para moradia

Com efeito, o plenário do Senado aprovou um projeto que adiciona à Lei Maria da Penha a previsão de um auxílio-aluguel. Esse benefício tem como finalidade auxiliar mulheres em circunstâncias socioeconômicas desfavoráveis, que tenham sido vítimas de violência doméstica. Segundo o novo texto, o pagamento do benefício poderá ser estendido por um período de até seis meses.

A senadora Margareth Buzetti, do PSD-MT, que teve uma postura favorável ao projeto desde sua concepção, enfatizou a importância dessa nova disposição para a proteção das vítimas. Em suas palavras, a adição visa fortalecer o respaldo dado pela Lei Maria da Penha, possibilitando que as mulheres, ao enfrentarem situações de ameaça e hostilidade, possam encontrar um refúgio adequado, evitando assim permanecerem em ambientes potencialmente perigosos.

Em relação à logística de pagamento desse auxílio, a responsabilidade recairá sobre os estados, municípios e Distrito Federal. Esses entes deverão custear o benefício utilizando os recursos já alocados para assistência social. Cabe ressaltar que a decisão de conceder o auxílio-aluguel deve ser proferida pelo juiz encarregado do respectivo caso de violência doméstica.

A determinação de um período de seis meses para o benefício, conforme justificado pela senadora Margareth, tem por objetivo garantir a implementação sustentável da medida. A duração temporária do auxílio visa assegurar que o impacto financeiro no orçamento público seja controlado e delimitado, sem comprometer outras áreas de investimento.

Violência contra a mulher

O cenário de violência contra a mulher no Brasil é alarmante e demanda ações urgentes e concretas do poder público. Dados fornecidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública são eloquentes: em 2022, aproximadamente 18,6 milhões de mulheres brasileiras foram vítimas de algum tipo de violência. Uma média reveladora e preocupante mostra que essas vítimas foram agredidas cerca de quatro vezes durante o referido ano. Se nos restringirmos ao grupo de mulheres divorciadas, essa média sobe para nove agressões em um único ano.

O novo auxílio-aluguel representa, portanto, mais do que uma simples assistência financeira. Trata-se de uma ferramenta que possibilitará a muitas mulheres o afastamento de ambientes tóxicos e violentos, dando-lhes a oportunidade de reestruturar suas vidas e buscar um futuro mais seguro e promissor.

Agora, a bola está no campo do Poder Executivo. Com a aprovação do Senado, o texto avança para a sanção presidencial, etapa que definirá se esta proposta se tornará, de fato, uma lei efetiva, trazendo esperança e suporte para inúmeras mulheres em todo o território brasileiro.

