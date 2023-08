Nova rodada de visitas do CRAS começa em agosto; você está na mira?

Visitas do CRAS – Retomando os pagamentos nesta sexta-feira (18), o Bolsa Família, programa administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), volta a ser destaque em todo o Brasil. Com mais de 20 milhões de famílias contempladas em todo o território nacional, uma etapa importante do processo de adesão e manutenção no programa envolve o trabalho do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Mas o que significa, de fato, uma visita desse órgão e quem pode esperá-la?

CRAS realiza visitas para avaliar elegibilidade no Bolsa Família. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Qual o papel do CRAS?

Iniciando o percurso para aderir ao Bolsa Família, as famílias precisam se encaminhar até o CRAS de sua localidade. Lá, o sistema analisa se elas atendem aos critérios estabelecidos para serem beneficiárias dos repasses. Este centro é vital para a operacionalização do programa, pois atua como intermediário, comprovando dados cadastrais, assegurando a integridade das informações e verificando se as regras do programa estão sendo seguidas pelos beneficiários.

Todavia, nem todos que recebem os valores do Bolsa Família vão experimentar uma visita do CRAS. Não se trata de um processo sistemático e obrigatório para todos. Não existe um grupo específico definido pelo NIS (Número de Identificação Social) que necessariamente passará por esta inspeção. O propósito primordial do Ministério é garantir que os recursos do programa sejam destinados a quem realmente necessita. Portanto, é uma forma de assegurar a justa distribuição dos valores, evitando repasses para famílias que, porventura, estejam usufruindo indevidamente dos recursos públicos.

As visitas do CRAS tendem a se concentrar em situações nas quais existem suspeitas de irregularidades cadastrais. Estes procedimentos de comprovação foram evidenciados principalmente no governo de Jair Bolsonaro com a introdução do Auxílio Brasil. Os cruzamentos de dados realizados pelo Governo Federal visam investigar especialmente as famílias unipessoais, que geraram extensos debates sobre sua real necessidade.

Mantenha suas informações atualizadas

Para os que já estão incluídos no programa, é fundamental manter as informações atualizadas. Esta atualização é feita pessoalmente no CRAS. E se você estiver em dúvida sobre a necessidade de atualizar seus dados, o programa oferece uma ferramenta bastante útil: mensagens são exibidas tanto no aplicativo oficial do Bolsa Família – que pode ser baixado para dispositivos iOS ou Android – quanto nos extratos de pagamento. Assim, as famílias são alertadas sobre qualquer pendência ou necessidade de regularização.

Portanto, o retorno dos pagamentos do Bolsa Família traz à tona a importância da transparência e do correto uso dos recursos destinados à assistência social. As visitas do CRAS, embora não sejam uma rotina para todos os beneficiários, servem como um instrumento de fiscalização e garantia de que o programa atinja de fato seu propósito central: amparar aqueles que se encontram em vulnerabilidade socioeconômica, promovendo uma distribuição mais justa dos recursos governamentais.

