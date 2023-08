Câncer de estômago apresenta um sinal de alerta típico; veja qual

Indícios de câncer – Quando uma sensação de saciedade se manifesta rapidamente ao consumir apenas uma pequena porção de alimento, pode ser mais do que apenas um episódio isolado de falta de fome. Esse pode ser um sintoma precoce do câncer de estômago, uma condição médica que frequentemente é identificada em estágios avançados, dificultando sua abordagem terapêutica.

O câncer de estômago é uma condição séria que pode ser diagnosticada através dos sintomas característicos. Identificar esses sinais, como a perda de apetite, é crucial para um tratamento eficaz. Foto: divulgação

Tudo sobre o câncer de estômago

O câncer de estômago, ou câncer gástrico como é também referenciado, resulta do surgimento de células malignas formando-se na parede estomacal. A natureza muitas vezes silenciosa ou discreta dos seus sinais iniciais contribui para que, em muitos casos, o diagnóstico ocorra quando a doença já se encontra em um estágio mais desenvolvido.

Além da sensação de plenitude após a ingestão de uma quantidade mínima de comida, existem outros sintomas que podem sugerir a presença do câncer de estômago. Indigestão que persiste, uma redução significativa no apetite, dor ou desconforto na região abdominal – que pode intensificar-se depois de comer – e náuseas seguidas de vômitos, em algumas situações com presença de sangue, são indicativos frequentemente relatados. Outra manifestação preocupante é a perda de peso que não pode ser justificada por uma alteração dietética ou mudança de hábitos.

Entender o que pode aumentar o risco de desenvolver esta doença é crucial para a prevenção. A infecção pela bactéria Helicobacter pylori é uma das principais causadoras de úlceras no estômago e, curiosamente, está diretamente associada ao incremento do risco de câncer nesse órgão. O histórico familiar também pesa nesse cenário: ter parentes próximos que enfrentaram a doença pode elevar as chances de um indivíduo desenvolvê-la. E a idade desempenha um papel decisivo. Pessoas com mais de 50 anos apresentam maior vulnerabilidade, sendo que os homens são ligeiramente mais predispostos do que as mulheres.

Detalhes

Os hábitos alimentares, por sua vez, não ficam de fora das considerações. Consumir em excesso alimentos defumados, salgados, conservados e processados, enquanto negligencia-se a ingestão de frutas e vegetais, pode potencializar o risco. Adicionalmente, práticas como tabagismo e o consumo exagerado de álcool são fatores que ampliam as chances de manifestação da enfermidade.

No que tange ao tratamento do câncer de estômago, a abordagem varia conforme a progressão da doença e o estado geral de saúde do paciente. Entre as alternativas terapêuticas, estão a cirurgia, que visa retirar o tumor; a quimioterapia, que utiliza medicamentos para combater as células cancerígenas; a radioterapia, que recorre à radiação para o mesmo propósito; e a imunoterapia, que potencializa o próprio sistema imunológico do paciente para atacar o câncer.

Finalmente, ressalta-se a primordial importância da prevenção e da detecção antecipada. Esses dois elementos são essenciais para ampliar as chances de sucesso terapêutico e de recuperação. Adotar um estilo de vida saudável, submeter-se a check-ups regulares e, sobretudo, procurar assistência médica ao perceber sintomas atípicos são medidas que podem fazer a diferença no combate efetivo ao câncer de estômago.

