Marca famosa de bebidas dará desconto na conta de luz; entenda como

A marca de cerveja Heineken começou uma campanha que tem como objetivo ajudar na energia limpa de todo país e dar descontos na conta de luz da população. Essa ação se chama “Programa Energia Verde” e é válida em várias cidades do Brasil.

Saiba aqui como surgiu a campanha, as marcas parceiras e como fazer para participar.

Como vai funcionar a campanha?

O Programa Energia Verde só foi possível devido à parceria formada entre 3 grandes marcas de sucesso, especializadas em energia sustentável: Grupo Ultragaz, Raízen Power e a M.O.E (My Own Energy).

A diretora de sustentabilidade do grupo Heineken, Ornella Vilardo, explicou em nota divulgada que o usos dessas energias gera créditos energéticos que são revestidos em desconto na fatura de luz da população. Quando a concessionária distribuidora recebe energia de uma empresa geradora, ela reduz excessivamente a necessidade de obter energia por meio de fontes tradicionais.

Saiba como participar

Para se inscrever no Programa Energia Verde basta se cadastrar no portal oficial da campanha, fornecendo o número do CPF ou CNPJ e uma foto ou cópia da conta de energia.

O objetivo da marca Heineken é aumentar ainda mais o número de consumidores e estabelecimentos que recebem energia limpa.

A entrada no programa é totalmente gratuita, mas para ter acesso ao benefício, é preciso que o participante comprove o valor médio mensal de R$ 200 em sua conta de luz. Ao ser aceito pelos requisitos da iniciativa, tem um prazo de 120 dias estimado para conversão e fornecimento de energia verde.

O programa não possui fidelização de forma que os participantes possam sair a qualquer momento.

Estados que fazem parte da campanha

O programa está disponível para os seguintes Estados:

1. Minas Gerais;

2. Goiás;

3. Paraná;

4. Santa Catarina;

5. Rio Grande do Sul;

6. Ceará;

7. Alagoas;

8. Mato Grosso;

9. Mato Grosso do Sul;

10. Bahia;

11. São Paulo (Interior e Litoral);

12. Distrito Federal.

Como visto, por enquanto não está disponível para todos os Estados brasileiros, porém segundo a Heineken, até o final do ano isso vai mudar. A campanha irá abranger todo o território nacional. Caso seja do seu interesse e seu Estado ainda não foi contemplado com a campanha, você pode fazer o pré-cadastro no site do programa.

Como a cervejaria Heineken utiliza energia renovável e o que é energia 100% verde?



A fonte de energia térmica das caldeiras é derivada da combustão de resíduos de madeira provenientes de reflorestamento, juntamente com o biogás resultante do tratamento dos efluentes da fábrica de cerveja. Esse processo de combustão gera vapor, o qual é empregado para suprir o calor essencial ao procedimento de fabricação da cerveja. Paralelamente, a energia elétrica proveniente de fontes renováveis é indispensável para a operação de todos os equipamentos utilizados nos estágios de produção e envase da cerveja.

A energia verde é a forma de energia renovável que desempenha um papel vital na operação de todo o ciclo de produção e engarrafamento nas três instalações que fabricam os produtos da marca Heineken®, inclusive a Heineken 0.0. Energia sustentável é a energia limpa originada a partir de recursos que não se esgotam ou que são capazes de se renovar naturalmente, como a água, o vento, a luz solar, a biomassa e o biogás gerado por processos de tratamento de efluentes.