Hora de comprar sua casa própria! Caixa abre feirão neste final de semana

O banco Caixa Econômica Federal participará da Feira de Imóveis “More Bem”, em Teresina, no estado do Piauí, entre os dias 19 e 20 de agosto de 2023. O evento ocorrerá no Centro de Convenções da capital piauiense.

O Feirão foi organizado em conjunto com o Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON) e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis e Imobiliárias (CRECI). Além disso, o governo do Piauí também auxiliou na viabilidade da sua ativação.

Outra atração será a palestra sobre as soluções do banco para o setor da construção civil que será realizado no próximo domingo (20 de agosto de 2023), às 10 horas.

Compra de imóveis

A ativação terá ofertas para quem deseja realizar o sonho da casa própria. Dessa forma os participantes terão acesso a diversos tipos de imóveis, com condições especiais. Desse modo, caso o cliente queira adquirir um empreendimento, poderá realizar o financiamento com a Caixa. Todos os processos do contrato serão preenchidos durante o evento.

A organização também vai proporcionar suportes relacionados às dúvidas sobre o programa “Minha Casa, Minha Vida”. Nesse quesito serão abordados questões sobre os descontos com recursos do FGTS, e de quem tem acesso aos descontos.

No dia 19 de agosto de 2023, a feira irá funcionar das 10 horas até às 21 horas. Já no dia 20, ficará aberta das 10 horas até as 17 horas.

É mais vantajoso comprar ou alugar um imóvel?

No Brasil, ainda vale o velho ditado de que “quem casa quer casa”, mas os especialistas são unânimes em afirmar que, se formos colocar na ponta do lápis, viver de aluguel é financeiramente mais vantajoso do que comprar um imóvel. Vale afirmar também de acordo com as pesquisas, que a escolha entre comprar, financiar ou alugar um imóvel depende de circunstâncias financeiras e objetivos de cada um. Ambas as opções têm vantagens e desvantagens, e cabe a você avaliar qual delas é mais adequada para suas necessidades.

Quando vale a pena comprar um imóvel?

Especialistas acreditam que a decisão pela compra de um imóvel deve ser tomada dependendo do momento de vida da pessoa. Ela indica que o aluguel é benéfico para quem está no começo da vida, quando se tem muita incerteza sobre aspectos como carreira, renda e configuração familiar.

Morar de aluguel é melhor?

Já outros dividem a opinião de que “morar de aluguel é melhor”, mesmo depois de ter comprado uma casa há pouco tempo.

Qual a sua opinião sobre o assunto?

