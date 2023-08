Cientistas confirmam! Esta árvore tem OURO de verdade em suas folhas

A busca pelo ouro é uma jornada de processos muito complexos, incluindo a identificação de jazidas que abrigam esse mineral tão cobiçado. O ouro, é disputado por diversos setores, especialmente pela indústria joalheira.

O seu valor é muito expressivo e, na cotação atual, percebe-se que 1 grama do metal precioso custa cerca de R$307,56, isso significa que, 1 quilo pode ser adquirido por uma soma impressionante de R$307.560 reais. Diante desse cenário, cientistas revelaram uma descoberta surpreendente: uma árvore que pode revelar o caminho das minas.

Cientistas confirmam pedras preciosas nas folhas do Eucalipto. | Foto: Reprodução / Freepik

Eucalipto: a árvore do tesouro

Conhecido por um frescor característico a aromatizantes naturais, tornou-se protagonista de uma narrativa inédita. Um estudo divulgado, descreveu uma descoberta extraordinária na Austrália, que revelou que cada folha dos eucaliptos da área continham partículas de ouro, um fenômeno até então nunca documentado antes.

No entanto, vale ressaltar que essas árvores não representam uma fonte inesgotável de riqueza. As quantidades de ouro contidas são medidas em miligramas, o que limita a viabilidade de extração.

Muitas plantas, são tóxicas para elementos metálicos, mas o eucalipto apresenta um mecanismo de defesa única. Sua seiva transporta o ouro absorvido para as extremidades, permitindo que os resíduos sejam facilmente liberados no processo de fotossíntese.

Eucalipto: uma bússola para o ouro

Embora não seja possível extrair ouro diretamente das árvores, o eucalipto se destaca por indicar precisamente onde as fontes seguras de ouro podem ser encontradas.

Esse sistema não apenas orienta mineradores, mas também minimiza a intervenção física no solo, contribuindo para reduzir o impacto ambiental associado à mineração.

O ouro, assim como outros recursos naturais valiosos, é raro e possui uma oferta limitada. Sua raridade, características únicas e histórico de valorização fazem com que essa espécie seja uma das pedras preciosas mais cobiçadas do mundo.

A natureza demonstra sua capacidade de surpreender e inspirar, revelando um elo entre o reino vegetal e o tesouro precioso que há séculos fascina a humanidade: o ouro.

Você sabia que existe uma árvore preciosa na África?

Em tempos de mudança climática, uma boa novidade vem do árido Níger (África Ocidental). Uma espécie antes menosprezada, a Faidherbia albida, ali chamada de Gao, está se espalhando. Ela é maioria nas cerca de 200 milhões de novas árvores observadas no sul do país nos últimos 30 anos.

Elas não foram plantadas e sim surgiram naturalmente em mais de 5 milhões de hectares de terras ocupadas por milhares de camponeses. Enquanto as plantas cultivadas sob a copa de outras árvores não vingam por falta de sol, aquelas sob a sombra do Gao prosperam porque o sistema de raízes dessa espécie, quase tão grande quanto os galhos, extrai nitrogênio do ar, fertilizando o solo. Além disso, suas folhas caem na estação chuvosa, facilitando o acesso da luz solar às plantas em um momento crucial. O solo próximo ao Gao retém mais a água, garantindo melhores colheitas em tempos de seca, e o emprego de fertilizantes possibilita colheitas duas vezes maiores.

Saiba mais: ESTA é a planta que vai perfumar sua casa 24 horas por dia