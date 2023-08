Não jogue fora! Pão velho pode ser usado destas 5 maneiras

Sabe aquele pão velho que sobrou do dia anterior? Se você costuma jogar fora, agora não vai precisar mais. Na cozinha sempre tem como aproveitar os alimentos “velhos”.

Existem muitas receitas para evitar o desperdício de alimentos. Aprenda aqui 5 maneiras de reaproveitar o pão do dia anterior.

Aprenda como reaproveitar o pão do dia anterior (foto:divulgação)

Aprenda 5 maneiras de evitar o desperdício do pão que sobrou do dia anterior

Aquele pão que sobrou do dia anterior e já está duro, não precisa ser jogado fora. Com essas dicas você poderá consumi-lo e evitar o desperdício.

Sobrou pão? Faça torradas!

O pão “velho” sempre pode virar torradas deliciosas. Basta cortá-lo em fatias finas e colocar no forno até que fique crocante. Elas podem ser consumidas como acompanhamento de sopas, saladas e massas, e também podem ser servidas com manteiga, patês, geleias, etc. Depende do gosto de cada um.

Rabanadas

Geralmente as rabanadas são feitas durante o natal, porém nada impede que sejam consumidas em qualquer época do ano. O seu preparo é muito simples, até quem não tem muita habilidade com cozinha pode fazer. É só cortar o pão em fatias grossas e mergulhá-las numa mistura de leite, ovos e açúcar. Depois, frite em óleo quente até que fiquem douradas. Finalize polvilhando com açúcar e canela.

Pudim de pão

O pudim de pão também é uma opção para reutilizar o pão “velho”. Misture leite, ovos, açúcar e pão em pedaços, e leve ao forno para assar. Depois é só aproveitar um pudim cremoso e delicioso.

Farofa de pão

Nem todo mundo sabe, mas dá pra fazer farofa com pão do dia anterior. Triture o pão com um processador de alimentos até obter uma farofa grossa. Depois, refogue com manteiga, cebola e temperos a gosto. Depois é só servi-la como acompanhamento de suas refeições.

Croûtons

Para quem não sabe, croûtons são pequenos cubos de pão fritos ou assados com óleo, azeite ou manteiga, que foram originados na França. Dão um toque crocante para sopas e saladas. Para fazê-los é simples: corte o pão em pequenos cubos e coloque no forno até que fiquem bem crocantes. São ideais para quem busca sofisticação, podendo ser servidos para visitas em confraternizações importantes.

Hoje é dia do pão de queijo! Saiba como surgiu!

Dia 17 de Agosto ficou conhecido como dia do pão de queijo, iguaria mineira que faz sucesso por todo o Brasil e até fora dele, já que não é incomum ver gringos que o citam como umas melhores receitas do país.

Nem todo mundo sabe, mas a data foi criada por causa da apresentadora global, Ana Maria Braga. Isso porque no dia 17 de Agosto de 2007 aconteceu no programa Mais Você, apresentado por ela nas manhãs diárias da Globo, o concurso “Melhor pão de queijo do Brasil”.

15 receitas foram finalistas em vários formatos: recheado, frito, assado, etc. Os concorrentes abusaram da criatividade para participar do concurso, que teve como vencedora a engenheira de alimentos e padeira, Marilda Farjado. Depois de 15 anos de sua vitória no concurso, Marilda abriu uma empresa de alimentos artesanais, tendo o pão de queijo como seu principal ganha-pão. Além da alimento que lhe deu o título de melhor do Brasil, ela também comercializa biscoito da roça, palitinho de tapioca, bombom de milho e empadas.

