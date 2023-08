Você leva o celular ao banheiro? Se souber, disso vai ficar com nojo

Há um século, talvez nem a mente mais brilhante iria conseguir imaginar que 100 anos depois, ao utilizar o banheiro, a maioria das pessoas iriam levar junto um aparelho celular, para ser mais sucinto, na época, até mesmo banheiros eram difíceis de se encontrar. Todavia, o hábito de usar o celular no banheiro pode trazer vários prejuízos, tanto para a saúde da pessoa que está usando quanto para a de terceiros, entenda.

Após ler isso, nunca mais você irá usar o celular no banheiro | Imagem de Peter H por Pixabay

Inúmeras bactérias são proliferadas

O banheiro, por mais limpo que ele seja, sempre terá bactérias que não são visíveis a olho nu, apenas utilizando equipamentos de ampliação e há algumas, que só é possível visualizar após criar uma cultura delas para conseguir realizar a identificação.

E as bactérias que mais fazem presença no ambiente, são aquelas entéricas, de acordo com um estudo minucioso realizado pela Universidade do Arizona, a proliferação de bactérias é enorme e onde elas irão parar? Exatamente, na tela do aparelho celular.

Então, ao sair do banheiro sem realizar a devida desinfecção da tela, as bactérias irão acompanhar e todos os patógenos podem se espalhar por toda a casa e contaminar outras pessoas. Caso seja imprescindível levar o celular junto, realize uma limpeza nele após sair do banheiro.

Uma doença pode te atingir

Outro estudo, dessa vez guiado pela American University of Hospital and Research Federation, após passar bastante tempo sentado no vaso sanitário, as chances de desenvolver hemorróidas aumentam bastante. Vale lembrar que essa patologia é desencadeada quando veias ao redor do orifício anal se dilatam ou ficam inflamadas.

Essa condição acaba causando muita dor no paciente, principalmente, quando criança. Por isso, evitar ficar sentado no vaso sanitário por um período extenso é de suma importância.

Já que na maioria das vezes, a pessoa fica tanto tempo no vaso não por necessidade, mas para conseguir enviar mensagens para os amigos e assistir vídeos. Mas isso apenas aumenta as chances de desenvolver a patologia.

Cuidado com a postura

E por fim, há o último problema, mas não menos importante, trata-se da postura incorreta que a pessoa desenvolve ao ficar bastante tempo no vaso sanitário.

Já que é necessário ficar um pouco curvado e com os joelhos dobrados, isso acaba prejudicando bastante a coluna e causando dor na região da lombar. A posição adequada, de acordo com os especialistas, é ficar como se fosse agachar e usar um banco, para sustentar as pernas ao usar o banheiro.

Portanto, na próxima vez que utilizar o banheiro, deixe o celular longe do ambiente, pois no longo prazo, o hábito pode causar sérios problemas para você.