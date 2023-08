Filhos podem ter conta no Nubank, mas existe um GRANDE DETALHE

Ter uma conta no Nubank é, atualmente, o objetivo de muitas pessoas, considerando que esse banco digital ficou famoso rapidamente por conta das diversas vantagens que oferece para os seus clientes.

O processo de abertura e manutenção da conta é tão simples que, não raramente, algumas pessoas decidem que até mesmo seus filhos terão esta conta bancária. Porém, é muito importante se atentar a um detalhe apresentado pela própria instituição a esse respeito.

Todos os detalhes desse assunto tão importante do ponto de vista financeiro podem ser conferidos abaixo.

Acompanhar as movimentações de uma conta no Nubank nunca foi tão fácil | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Mais controle para os pais cujos filhos têm conta no Nubank

Como citado acima, de fato existem pessoas que gostariam que seus filhos tivessem uma conta bancária, e acabaram recorrendo ao famoso Nubank por conta de ser um banco digital de renome no país, e que pode ser usado de forma descomplicada, quase sem burocracia.

E, para este grupo de pais, é importante informar que recentemente este banco anunciou o lançamento de uma funcionalidade de controle parental, voltada para todas as contas que estão em nome de pessoas menores de 18 anos.

Com esta novidade, os responsáveis e os pais conseguem checar todas as movimentações feitas por seus filhos dentro do aplicativo.

De acordo com o próprio Nubank, os pais conseguem ver até mesmo em tempo real as transferências e os recebimentos via Pix, além de cada compra que o filho fizer utilizando o cartão de crédito.

O banco digital prometeu, ainda, o acesso ao saldo atual da conta, bem como ao rendimento da mesma e à quantia direcionada para as Caixinhas. Essa possibilidade, porém, está prevista para um futuro próximo.

Ao divulgar essa novidade tão interessante, o banco também detalhou o passo a passo exato que os pais devem seguir, de modo que consigam acessar as movimentações e as informações de seus filhos no aplicativo.

E o processo não poderia ser mais simples:

Dentro do app, na tela inicial, deve-se tocar na foto de perfil (ou no ícone de usuário, caso esteja sem foto) e, então, ir até “Conta para menor de 18 anos”.

Feito isso, é só clicar em “Continuar” ou, primeiro, escolher a conta que deseja ver, no caso de o usuário ter mais de uma conta no Nubank.

Pronto!

A próxima tela já será a tela por meio da qual será possível ter acesso a todo o histórico das movimentações feitas: tudo muito rápido e descomplicado.

Veja também: Empréstimo de R$ 3 mil no PicPay LIBERADO (passo a passo)

Desde 2022 os menores de idade podem ter conta no Nubank

Por fim, vale ressaltar que a conta Nubank para as pessoas menores de 18 anos foi lançada exatamente em julho de 2022, ficando disponível para os jovens com idade entre 10 e 18 anos. Porém, para que a abertura seja possível, os representantes legais ou os pais devem ser clientes desta que já é uma das maiores instituições financeiras do Brasil.

Esta conta digital voltada para os menores de idade está atrelada a um cartão de débito e, também, às Caixinhas, que são uma funcionalidade que o banco oferece para quem quer fazer o dinheiro render.

Os jovens com conta no Nubank ainda podem fazer transações via Pix, fazer recarga de celular ou mesmo usar o Modo Rua, que é um recurso que protege contra roubo.

Veja também: Quem trabalhou em 2022 já pode sacar o Pis/Pasep? Veja se você tem direito