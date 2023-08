Boa notícia — os brasileiros que pretendem aderir ao programa do Governo Federal, Desenrola Brasil, terão uma nova oportunidade de renegociarem suas dívidas através do programa. Haja vista que o mesmo é dividido em duas faixas. Sendo a primeira enquadrando os brasileiros que possuem renda de até R$ 2.640 e a segunda enquadrando os brasileiros que possuem renda entre R$ 2.640 e R$ 20 mil. Por enquanto, somente os brasileiros da faixa 2 poderiam participar do programa — entretanto, há uma excelente notícia para os interessados.

Nova rodada do desenrola Brasil liberada como quitar suas dívidas HOJE (19) | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Desenrola Brasil tem grande novidade

Até então, somente os brasileiros da Faixa 2 poderiam participar do programa. Haja vista que nesse primeiro momento o alvo é a renegociação com os bancos. Logo, o interessado precisa entrar em contato direto com a instituição bancária a fim de renegociar a dívida.

Por enquanto: mais de 1 milhão de negociações foram intermediadas pelo programa do Governo Federal — chegando ao marco de mais de R$ 8 bilhões renegociados em dívidas. Nessa nova etapa do programa, uma grande novidade está alegrando os brasileiros.

Trata-se da possibilidade de poder renegociar não somente dívidas financeiras — isto é, com instituições bancárias. Mas agora será possível renegociar dívidas de consumo. Como é o caso de débitos de luz, água, internet e até mesmo compras no varejo. Para participar dessa nova etapa é necessário que o interessado tenha renda máxima de até 2 salários mínimos.

Além disso, as dívidas devem ter sido contraídas entre o período de 1° de janeiro do ano de 2019 e 31 de dezembro deste último ano. Por fim: é necessário estar com o cadastro ativo e válido no Cadastro Único.

Leia mais: Auxílio Emergencial em agosto: esta é a lista de CPFs que terão direito

Quais são as dívidas que fazem parte do programa?

Nem todas as dívidas podem ser pagas usando o Desenrola Brasil. Por esse motivo é importante estar atento quanto a este detalhe tão importante. O programa foi feito de maneira específica para renegociar dívidas financeiras — que costumam ter os juros bem mais altos.

Bem como dívidas de cartão de crédito ou empréstimos bancários. Entretanto, existem algumas dívidas em específico cujo não fazem parte do programa Desenrola Brasil — pelo menos não neste primeiro momento.

Veja quais são:

Crédito rural;

Dívidas com garantia real;

Financiamento de imóveis;

Operações com funding.

Portanto, essas dívidas por mais comum que sejam não podem ser negociadas através do Desenrola Brasil. Possivelmente até o fim do ano o Governo Federal irá implementar novas modalidades de renegociação e tudo indica que novos tipos de dívidas serão inseridos no programa.

Até então o Desenrola Brasil já alcançou mais de 5 milhões de pessoas. E tudo se leva a crê que até o fim do ano mais de 3 milhões de novas pessoas irão sair do vermelho com a ajuda do programa do Governo Federal.

Leia mais: Sonhou com cobra? Entenda o significado AGORA