Chá de banana: nova tendência para quem quer emagrecer

Como hoje em dia o mundo da estética cresceu, as receitas para emagrecimento viraram tendência junto. A rede social faz com que muitas pessoas se comparem com o padrão de beleza que é estabelecido, no entanto, também tem pessoas que procuram sempre manter uma alimentação saudável e dieta para manter bem a saúde.

As receitas de emagrecimento têm ganhado sucesso, e uma recente foi bastante compartilhada, que é o chá de banana que supostamente faz emagrecer com facilidade e diminuir as medidas das roupas. Porém, esse assunto está dividindo opiniões sobre os reais efeitos.

veja como fazer a receita do chá de banana. Imagem: Racool_studio / FreePik

Chá de banana

O chá de banana é muito conhecido pela “Dias aos 50” onde diz que tem o poder de impulsionar uma perda de peso a qual chamou atenção, além de confirmar que elimina cerca de 20 kg com eliminação de fezes. O chá tem um efeito parecido com laxante e desincharia do corpo, porém os especialistas estão alertando para tomar com cuidado, principalmente para pessoas que tem sensibilidade intestinal.

Por mais que a versão mais extrema não seja aconselhada, tem um chá de banana mais simples que os profissionais em nutrição disse que pode ser uma boa alternativa para ajudar na saúde e na perda de peso.

Por mais que chame atenção o marketing do chá de banana de perder 20 kg é sempre necessário avaliar a ciência da nutrição. O chá não é milagroso, porém pode contribuir para alguns fatores.

O chá realmente ajuda a pessoa ter uma sensação de saciedade e diminuir o apetite e, assim, a pessoa não vai ter compulsão alimentar e realmente pode perder uns quilos. Perder peso não é tão fácil quanto parece, tudo precisa de uma rotina com disciplina.

Ficou curiosa e deseja fazer a receita? Acompanhe o texto abaixo para aprender como preparar o chá de banana com os ingredientes certos para o seu emagrecimento.

Receita do chá de banana

Ingredientes

2 bananas maduras

1 litro de água

suco de 1 limão (opcional)

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

Modo de preparo da receita

Lave bem todas as bananas e corte em fatias com a casca para facilitar a infusão, pegue uma panela e coloque água para ferver, depois adicione 10 pedaços de banana e deixe ferver por mais 10 minutos em fogo baixo, logo já vai começar a perceber o aroma e a formação a base do chá.

Acrescente os ingrediente ou temperos que desejar, não citamos na lista porque vai do gosto de casa pessoa, mas é como alecrim, capim-santo, canela e diversos outros. A maioria gosta de acrescentar um pedaço pequeno de gengibre para ficar com um gosto mais picante.

