Libere HOJE (19) o dinheiro “escondido” no Caixa Tem: R$ 1.400,00

O Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal, está beneficiando um grande número de brasileiros inscritos em um programa de transferência de renda social específico neste mês. Os aguardados pagamentos estão confirmados para serem depositados nesta sexta-feira (18) e serão direcionados a mais de 20 milhões de famílias. A seguir, saiba mais detalhes sobre o programa em questão e quando você poderá receber o seu benefício.

Milhares de pessoas começaram a receber seus benefícios do Bolsa Família a partir desta sexta-feira (18). | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Repasses do Bolsa Família começam hoje

Esse programa em questão é o Bolsa Família, uma iniciativa governamental que foi estabelecida durante o primeiro mandato do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Seu objetivo primordial é enfrentar a fome e a desigualdade no país, prestando auxílio a famílias em condições de vulnerabilidade social. Os repasses para o mês de agosto estão previstos para ter início justamente nesta sexta-feira.

Distribuição de valores

Aqueles com NIS 1 (Número de Identificação Social) podem receber um valor de até R$ 1.400, caso o núcleo familiar seja composto por até dez pessoas. Esse cálculo resulta em um repasse de R$ 142 por membro inscrito. Além do repasse padrão, é possível receber valores adicionais por meio do programa, tais como:

– R$ 150 para crianças com idade máxima de seis anos;

– R$ 50 destinados à mulheres grávidas e em período de amamentação lactantes;

– R$ 50 direcionados a adolescentes entre 07 e 18 anos;

– R$ 110 de auxílio para gás.

Cronograma de pagamentos para agosto

As datas de pagamento de acordo com o último dígito do NIS são as seguintes:

NIS terminado em 1: 18 de agosto;

NIS terminado em 2: 21 de agosto;

NIS terminado em 3: 22 de agosto;

NIS terminado em 4: 23 de agosto;

NIS terminado em 5: 24 de agosto;

NIS terminado em 6: 25 de agosto;

NIS terminado em 7: 28 de agosto;

NIS terminado em 8: 29 de agosto;

NIS terminado em 9: 30 de agosto;

NIS terminado em 0: 31 de agosto.

Os valores são depositados no aplicativo Caixa Tem e podem ser sacados em qualquer casa lotérica da Caixa em todo o país. O governo tem planos de introduzir outras alternativas para o recebimento dos benefícios, incluindo o Real Digital, cujos detalhes serão divulgados em breve.

