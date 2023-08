Você faz isso ERRADO todo dia por volta das 6h29

O ritual de beber café todo dia, logo depois de acordar, já virou uma séria tradição na rotina e na vida de muitas pessoas. Esta bebida é muito conhecida por dar impulso de manhã, fornecendo a energia necessária para as tarefas que estão por vir, e ainda oferece ao corpo humano diversos nutrientes que são antioxidantes e, por isso, reduzem inflamações.

Porém, assim como diversos aspectos da vida, é preciso sempre haver equilíbrio. Afinal, até mesmo os especialistas alertam para o fato de que consumir café em excesso todo dia pela manhã pode, na verdade, impactar negativamente a saúde.

Mais detalhes são explicados no decorrer da leitura.

Hábito comum, de todo dia, tem vantagens e desvantagens | Imagem: Laura Chouette / unsplash.com

O que os especialistas dizem sobre o hábito de beber café todo dia no mesmo horário

Rex Isap, que é especialista em sono, compartilhou seus insights com o The Mirror, importante jornal britânico para o qual concedeu uma entrevista desvendando toda a complexidade que existe por trás deste hábito tão comum em boa parte do mundo.

Inclusive, a famosa crença de que beber café automaticamente deixa uma pessoa mais alerta não é sempre precisa: a esse respeito, Isap pontuou que, ao contrário do que diz essa suposição, consumir café todo dia de forma exagerada, depois de acordar, pode acabar gerando um efeito contrário.

O especialista explicou que ingerir esta bebida de manhã religiosamente pode levar uma pessoa a ter tolerância à cafeína, o que inevitavelmente compromete o efeito estimulante que se deseja.

Por mais surpreendente que possa parecer, o hábito de ingerir a bebida de manhã causa interferência no cortisol, que nada mais é do que o hormônio que está ligado ao estresse e que chega ao seu ápice de produção no momento em que a pessoa acorda, mantendo-a no famoso estado de alerta.

Isap frisou que consumir muito café pode fazer com que esse hormônio seja ainda mais produzido, causando estresse e até mesmo a sensação de agonia.

Vale frisar, porém, que o cortisol tende a diminuir com o passar das horas, sugerindo que, o mais indicado, seja acordar e aguardar pelo menos uma hora para que os benefícios da cafeína sejam colhidos.

Lembrando que os problemas citados estão relacionados ao consumo excessivo do café, sendo, também, que cada organismo pode reagir de uma forma ao ingerir a bebida todo dia ao amanhecer.

É preciso considerar a hora de dormir

Um dos insights apresentados pelo especialista Isap inclui o conselho de cada pessoa fã do café considerar a qualidade que deseja ter no seu sono: ele sugere que a bebida seja ingerida no máximo até às 14h00, considerando que a cafeína fica em ação por até 7 horas.

Ele explicou que, no decorrer do dia, ocorre a produção de adenosina no cérebro, sendo este o hormônio ligado ao sono: quanto mais o dia avança, mais esse hormônio aumenta e mais sono a pessoa sente.

A cafeína, contudo, bloqueia os receptores desse hormônio, mantendo o estado de alerta, sendo este o motivo de ser tão difícil “pegar no sono” depois que uma xícara de café é consumida.

Portanto, ingerir café todo dia de manhã tem benefícios, mas também tem desvantagens, sendo imprescindível existir um equilíbrio nesse consumo.

