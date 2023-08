Passo a passo para disfarçar suas conversas no WhatsApp – ninguém poderá ler

Nos dias de hoje, cada vez mais conectado, a privacidade das nossas conversas é um bem precioso. No aplicativo WhatsApp, a maior plataforma de conversas, muitos não sabem, mas é possível adicionar uma camada extra de segurança às conversas.

Como isso é possível? Por meio da criação de senhas. Estabelecendo uma restrição ao acesso, você garante que apenas você tenha como visualizar o conteúdo das mensagens, tanto as enviadas quanto as recebidas, protegendo assim sua intimidade.

Saiba como colocar uma camada extra de segurança nas suas conversas do WhatsApp.

Como colocar senha nas conversas do WhatsApp

Abra o aplicativo no seu aparelho e acesse os três pontos no canto superior direito. Agora, toque na opção “Configurações”. Feito isso, escolha a opção de “Privacidade”. Vá rolando a tela até encontrar a opção que diz “Bloqueio por impressão digital/senha”. Em seguida, basta ativar a função e confirmar seu padrão de desbloqueio do aparelho, seja ele uma senha ou biometria (impressão facial ou digital).

Pronto. Toda vez que sair e entrar no aplicativo, será preciso confirmar o padrão de bloqueio escolhido, garantindo mais privacidade. Você ainda pode escolher o tempo com que o bloqueio acontece e se as notificações exibirão o conteúdo da mensagem e o remetente enquanto a configuração estiver ativa.

Infelizmente, ainda não é possível escolher uma senha diferente da já cadastrada no aparelho para proteger suas conversas. Porém, a empresa responsável pelo WhatsApp informou que está estudando uma maneira de tornar possível o bloqueio individual do aplicativo e de cada conversa, com senhas exclusivas.

Colocar senha nas conversas do aplicativo é essencial para quem deseja maior proteção para informações sensíveis, além de manter a privacidade. Isso é especialmente útil caso o celular seja perdido ou roubado.

Essa medida simples e eficaz adiciona uma camada adicional de segurança e garante mais tranquilidade de que as conversas continuarão confidenciais, independentemente de quem tenha acesso ao aparelho.

O WhatsApp Web é seguro?

O WhatsApp Web é uma ferramenta bastante segura e confiável. Se você utilizar um equipamento protegido, não compartilhar seu acesso com ninguém e seguir as dicas passada pelo próprio aplicativo, as chances de sofrer com golpes, invasões e vazamento de dados são mínimas.

Como melhorar sua segurança ao usar o app na web?

Evite redes públicas de Wi-Fi e computadores compartilhados: use um computador/notebook pessoal sempre que utilizar seu WhatsApp Web, evite equipamentos compartilhados e redes públicas de Wi-Fi, já que elas são mais vulneráveis e oferecem menos proteção às suas informações e atividades online.

use um computador/notebook pessoal sempre que utilizar seu WhatsApp Web, evite equipamentos compartilhados e redes públicas de Wi-Fi, já que elas são mais vulneráveis e oferecem menos proteção às suas informações e atividades online. Escolha um navegador mais seguro: ao usar o WhatsApp Web, dê preferência para o navegador mais seguro. Isto ajuda a se proteger contra vulnerabilidades.

ao usar o WhatsApp Web, dê preferência para o navegador mais seguro. Isto ajuda a se proteger contra vulnerabilidades. Proteja seu computador contra malware: mantenha as atualizações de segurança do seu sistema operacional e dos seus programas, tenha um antivírus profissional e mantenha seu firewall sempre ativo. É muito importante saber como identificar ameaças, se prevenir contra elas e adotar medidas de reação caso seu computador seja comprometido (como fazer varreduras e como tirar vírus do seu computador, por exemplo).

mantenha as atualizações de segurança do seu sistema operacional e dos seus programas, tenha um antivírus profissional e mantenha seu firewall sempre ativo. É muito importante saber como identificar ameaças, se prevenir contra elas e adotar medidas de reação caso seu computador seja comprometido (como fazer varreduras e como tirar vírus do seu computador, por exemplo). Use uma boa VPN: uma boa ferramenta VPN ajuda a proteger sua conexão através de criptografia de ponta – e isto é muito importante se você precisar se conectar a uma rede pública de Wi-Fi, por exemplo.

uma boa ferramenta VPN ajuda a proteger sua conexão através de criptografia de ponta – e isto é muito importante se você precisar se conectar a uma rede pública de Wi-Fi, por exemplo. Não deixe o WhatsApp Web aberto: se utilizar equipamentos de terceiros, clique no ícone de três pontos ao lado da sua foto de perfil e selecione a opção Desconectar para sair da sua conta. Nunca deixe seu WhatsApp Web aberto e acessível para outras pessoas. Outro ponto importante é bloquear seu computador/notebook criando uma senha forte para seu usuário (você pode seguir ideias de senhas mais seguras para evitar que outras pessoas acessem sua conta).

