TERROR das oficinas: 5 carros que nunca quebram

Sabe quais são os cinco carros mais resistentes e que não quebram facilmente? Estes modelos te poupam de dores de cabeça e gastos excessivos com manutenção. Veja mais e descubra quais modelos são esses!

Saiba quais são os modelos que não quebram facilmente e os que mais dão dor de cabeça para seus donos. | Marcelo Camargo/Agência Brasil

Carros resistentes e pouco propensos a quebrar

Toyota Corolla

Esse sedan é conhecido mundialmente por sua confiabilidade e longevidade. Suas qualidades vão muito além de um design elegante e conforto interior.

É sinônimo de resistência mecânica, apresenta poucos defeitos crônicos e raramente precisa de recalls da fabricante.

Toyota Etios

Tanto na versão sedan quanto hatch, o Etios é uma excelente opção para quem busca durabilidade e resistência.

Honda Fit

Apesar de ter saído de linha em 2021, seu legado de confiabilidade permanece.

Durante quase duas décadas, o Fit encantou seus proprietários e, ao mesmo tempo, deixou os mecânicos com pouco trabalho.

Com diferentes motorizações e fama de ser “inquebrável”, o Honda Fit foi uma escolha certa para quem valoriza um carro resistente e de baixa manutenção.

Suzuki Jimny

Esse aventureiro japonês tem a fama de ser “inquebrável” e é capaz de enfrentar desafios off-road com facilidade.

Até mesmo as novas versões, incluindo a Sierra 2024, são notáveis por sua resistência e, com as manutenções periódicas adequadas, dificilmente causarão dores de cabeça aos seus proprietários.

Volvo XC90

Com tecnologias avançadas de assistência à condução e construção sólida, o XC90 passou por diversos testes e se mostrou uma opção segura e confiável para quem busca um veículo resistente e com alto padrão de qualidade.

Conhecendo esses cinco carros resistentes e quase imunes a quebras, ficará mais fácil fazer uma escolha inteligente na hora de adquirir seu próximo veículo.

Lembre-se sempre de realizar as manutenções recomendadas e cuidar bem do seu carro, garantindo assim sua durabilidade ao longo dos anos. Boas escolhas e ótimas viagens!

Quais os modelos que mais frequentam as oficinas?

1. Ford Ka

Apesar de ser um bom carro, de maneira geral, o Ford Ka sempre apresenta o mesmo problema em todas suas gerações: o sistema de superaquecimento.

2. JAC J3

O compacto chinês está nessa lista devido a dois grandes problemas: a fragilidade da suspensão e a dificuldade para encontrar peças.

3. Citroën C3

O Citroën C3 causa problemas com frequência por ter muita tecnologia. Devido à sua grande rede eletrônica, ele tem muitos computadores que podem apresentar defeitos.

4. Renault Clio

O Clio também tem um motor com um projeto muito frágil, que acaba estragando com facilidade. Todos esses aspectos colocam esse modelo francês entre os carros que dão mais problemas mecânicos no Brasil.

5. Renault Sandero

Esse carro apresenta problemas mecânicos com facilidade e, infelizmente, é muito complicado encontrar peças para sua manutenção.

6. Fiat Novo Palio

Primeiramente, o carro sofre com sua fragilidade. Nos testes, o Palio mostrou quebras além do esperado em pequenos impactos.

7. Peugeot 207

A complexidade da eletrônica do 207 dificulta a manutenção e gera mais problemas. E, infelizmente, a falta de informação repassada pela fábrica impede a correção dessas falhas, estragos em amortecedores e na suspensão são frequentes.

8. Ford New Fiesta

O Fiesta apresenta sérios problemas de superaquecimento. Devido a uma falha de projeto, o carro reporta danos no radiador e superaquece facilmente. Outro defeito frequente nesse modelo está relacionado ao câmbio.

