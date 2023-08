Esta é a representação MÁGICA de cada gato

Você é amante de gato? Então esse texto é para você! Com certeza você já viu um gatinho e ficou apaixonado por ele, mas você também deve saber que esses felinos são um dos animais de estimação mais polêmicos para se ter em casa. Uma pessoa que ama, realmente não troca por nada, mas a pessoa que pensa se vai ter um ou não fica com dúvida devido a tantos comentários.

Algumas pessoas falam que gato é traiçoeiro, no entanto é mito. Alguns chegam a acreditar que gatos são seres espiritualmente mais elevados e que tem poderes energéticos que os seres humanos não compreendem. É normal vê em mitologia e também em outros tipos de cultura os gatos sempre estão presentes.

Conheça os poderes que o Gato tem dentro de casa. Imagem: master1305 / FreePik

Márcia Fernandes, que é uma sensitiva disse que “Em diversas crenças, os gatos são verdadeiros guardiões e acreditam que eles podem estar em várias dimensões ao mesmo tempo”. Para complementar, Márcia ainda diz que os gatos estão nesse mundo para ajudar os seres humanos, pois ele tem espiritualidade bem apurada e sente tudo que vai acontecer perto de você.

O gato limpa as energias negativas, muitos acreditam nisso e querem ter um gatinho dentro de casa, para jogar para fora os sentimentos de ódio, tristeza e assim por diante.

Gato e seu poder trabalhador energético

Márcia explica que todo gato tem poder, pois se eles estão perto de pessoas com desequilibro espiritual eles não ficam perto do mesmo. Pessoas que tem gato dentro de casa, ao receber uma visita eles já conseguem sentir se tem algo negativo da visita e sempre pretendem ficar em volto do dono para proteger. Ou seja, é fácil descobrir a energia que determinada pessoa tem, se os gatos se aproximam para pedir carinho, quer dizer que é uma pessoa do bem.

Por que os gatos dormem tanto?

É justamente por isso que os gatos dormem tanto, principalmente de dia, pois durante a noite eles preferem proteger a casa que estão dos espíritos maus, para que não cheguem na casa e nem perto do dono, por isso eles gostam de dormir junto com as pessoas que moram na casa. Mas se os gatos ficarem estressados demais eles não conseguem jogar para fora essa energia ruim e acabam engordando.

Márcia explica “Os gatos são como esponjas dentro de casa Quando eles estão com olhos lacrimejando ou com muita remela é porque o ambiente da casa está lotado com energias negativas. Vale destacar que o fígado do gato adoece muito quando o dono tem raiva acumulada. Ele também gosta de grudar no corpo do dono onde está doendo ou enfermo”.

