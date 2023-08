Novas cidades terão acesso ao kit digital de TV de graça

Há alguns anos, era bem difícil imaginar que atualmente não iria mais existir antenas parabólicas, na verdade, até existe, todavia, elas estão perto do seu fim. Já que com a chegada do 5G no Brasil, a retirada das parabólicas está sendo obrigada, pois ela funciona na mesma frequência. E pensando nisso, o Governo está oferecendo um kit gratuito digital para as famílias que não têm condições de adquiri-lo, confira quais cidades têm direito e como solicitar.

Governo realiza distribuição de vários Kit de TV Digital, entenda | Imagem de Vidmir Raic por Pixabay

O kit é destinado para quais pessoas?

Basicamente, é necessário que a família esteja em situação de vulnerabilidade social, ou seja, precisam ter inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único. Por isso, a base de dados do Governo é de suma importância, pois todo programa social se baseia no Cadastro para saber quem tem direito.

Para se inscrever no Cadastro Único, é preciso realizar o download do aplicativo, na loja de aplicativos do celular. Após isso, realizar um cadastro prévio, após isso, entre em contato com o CRAS local a fim de agendar uma visita até a unidade.

Chegando na unidade, basta que o interessado confirme todas as informações que foram fornecidas anteriormente e pronto, se tudo estiver conforme as regras, poderá fazer parte do Cadastro e consequentemente ter direito ao kit.

O que está incluso no kit ofertado?

No kit, encontra-se tudo que é necessário para que o cidadão tenha acesso ao sinal da TV aberta e com qualidade, já que o sinal digital chegou para todos. Entretanto, caso o Governo não fizesse essa ação, daqui alguns anos, essa parcela da população não teria mais direito de assistir TV.

Pois as parabólicas não poderão mais funcionar no sinal 5G. Ao chegar na casa do beneficiário, o kit será entregue e um técnico do programa deve fazer toda a instalação e tudo isso gratuitamente.

Ele será composto por uma antena parabólica digital, um receptor com controle remoto e pilhas, além de cabos para conectar o receptor à televisão.

Como fazer a solicitação e saber as cidades contempladas?

Há duas opções, a primeira, basta que o usuário entre no site Siga Antenado, informe todos os dados pessoais, como CPF e NIS e realize a solicitação. Mas caso o cidadão prefira, pode fazer isso apenas ligando para o 0800 729 2404 e realizar o mesmo procedimento.

As trocas estão sendo administradas pela entidade Siga Antenado sob a supervisão do Ministério das Comunicações e também da Anatel. Ao todo, inúmeras cidades já estão sendo assistidas pelo programa em questão.

Para saber se sua cidade já está sendo contemplada, basta discar 0800 729 2404 e realizar a indagação, caso esteja, basta realizar a solicitação.