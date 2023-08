Proteja-se! Golpe do ímã é nova técnica para roubar carros

Não é de hoje que o furto de veículos é um problema no Brasil. Trata-se de um crime bem comum e que causa sérios prejuízos a vítima. O veículo furtado muita das vezes é usado apenas para realização de outros crimes e posteriormente abandonado em áreas rurais. Entretanto, em outros casos é desmontado e suas peças são comercializadas. Um novo truque está chamando a atenção de todos — criminosos estão usando um simples imã para roubar veículos.

Novo golpe é divulgado pela Polícia

A Polícia Civil divulgou um novo golpe que os criminosos estão usando para furtar caminhonetes. Trata-se da popular Toyota Hilux — sonho de consumo de muitos brasileiros. Através de um “imã” o veículo está sendo ligado com bastante facilidade.

Essa informação gerou muitas dúvidas entre os donos do automóvel, haja vista que se trata de uma das caminhonetes mais vendidas do Brasil. Seria ela tão simples de ser furtada? Durante uma entrevista à Polícia Civil, o criminoso informou como era realizado a ação.

Afirmando que basta olhar no lado direito do painel do veículo, que há uma espécie de imã. Basta apertar o freio com força e com o “imã” ali presente dar partida no veículo. Entretanto, em questão de minutos os policiais entenderam o golpe.

A fabricante do veículo argumentou que a informação era falsa, e que o veículo não dava partida com um simples imã, mas que havia um outro segredo por detrás dessa “mágica criminosa” por parte dos mesmos.

Golpe é explicado pelo fabricante

Logo que os policiais viram na prática como era realizado a manobra, perceberam que aquele imã na verdade era parecido com um transponder. Trata-se de uma peça que está presente dentro da chave do veículo e possui o segredo de ligá-lo.

A fabricante posteriormente explicou exatamente isso. Que o objeto verificado no vídeo não era um imã, mas um componente presente na chave do veículo que era responsável por ligar a ignição do mesmo. Que pode ter sido retirada de uma peça original ou clonada.

Em nota oficial a Toyota afirma que isso não um defeito do veículo, mas se trata de uma cópia não permitida da chave eletrônica do automóvel. É importante ter bastante cuidado com a chave do veículo.

Segundo uma entrevista dada pelo engenheiro mecânico André de Mari para o UOL, para que o golpe tenha sido realizado alguém deve ter tido contato com a chave original do veículo. Logo, é de suma importância ter bastante confiança em quem irá consertar o veículo, oficina, mecânico, etc. Todo cuidado é pouco.

Portanto, não se trata de uma falha mecânica nos automóveis, mas de uma cópia ilegal do segredo do veículo contido na chave original da caminhonete.

