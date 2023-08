Novo Pix Crédito foi aprovado, mas ninguém sabe (entenda)

O PIX é um sistema financeiro que desde o seu lançamento fez sucesso e não para de crescer de usuários que escolhem essa forma de pagamento. Além de ser prático e fácil, pode ser feito a qualquer momento e em qualquer lugar. Segundo informações do Banco Central do Brasil um gráfico sobre as estatísticas de chaves PIX mostra que:

282. 855.375 pessoas estão cadastradas com chave aleatórias

124.956.096 pessoas estão cadastradas com chave CPF

125.096.500 pessoas estão cadastradas com chave celular

94.049.800 pessoas estão cadastradas com chave e-mail

Vale ressaltar que esse resulto é referente ao mês de julho deste ano de 2023.

Pix Crédito ainda não tem data oficial para lançamento. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Banco Central do Brasil e o PIX

O BC (Banco Central) é a maior instituição financeira do país e responsável por todo o gerenciamento do pagamento instantâneo que virou a primeira opção dos brasileiros, conhecido popularmente como PIX, agora foi contemplado com uma novidade que todos estão alegres, PIX Crédito.

O Banco central também aproveitou e compartilhou normas para que a pessoa consiga usar o serviço. O sistema de pagamento PIX é forma de pagamento que mais as pessoas usam hoje em dia, devido a praticidade foi implementado em toda parte da sociedade.

Uma das coisas que o PIX não tinha era a possibilidade de fazer pagamentos no crédito. O cartão de crédito ainda sim também é uma das formas de pagamentos que mais são utilizados pela sociedade, principalmente quando não tem uma quantia em dinheiro nas mãos, mas precisa pagar, comprar ou fazer uma transação.

No entanto, o Banco Central lançou uma novidade para oficializar o PIX Crédito que será uma mistura das duas formas que mais usam hoje em dia para pagamentos. A ideia central que é a categoria PIX tenha as mesmas habilidades do cartão de crédito.

Mas para que a pessoa use será necessário estar dentro dos requisitos. O banco não quer que o brasileiro – futuramente – use cartão de crédito e sim que consiga ter essas duas opções no PIX.

PIX e suas mudanças em breve

Até o momento dessa notícia o presidente do Banco Central não divulgou uma data para lançar essa novidade do PIX Crédito, no entanto, vale ressaltar que já existem instituições financeiras digitais que oferecem essa funcionalidade, como por exemplo o Nubank e o PicPay.

No entanto, a maioria não nota que as empresas privadas estão cobrando uma taxa de juros alta, e em determinados casos pode chegar a 10% do valor pago, por isso que é bom analisar bem antes de contratar.

