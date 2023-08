CORRA para apagar! Quem tiver estes aplicativos, perderá o WhatsApp

Na era digital, o WhatsApp se posiciona como uma das maiores realizações tecnológicas, possibilitando uma conexão quase constante entre as pessoas, indo desde interações familiares até comunicações com amigos e colegas de trabalho. Contudo, mesmo diante dessa trajetória de sucesso, de tempos em tempos emergem desafios que geram inquietações entre os usuários do aplicativo, como o recente comunicado da Meta, sobre o risco de alguns usuários terem suas contas banidas da plataforma. Entenda melhor o que pode acontecer, logo abaixo.

Meta aconselha usuários do WhatsApp a apagarem apps derivados do original para não correrem o risco de perder suas contas. Foto: divulgação

WhatsApp pode banir você

É inquestionável que o WhatsApp representa, atualmente, uma das conquistas tecnológicas mais significativas da era digital. Enquanto ele desempenha um papel fundamental em conectar as pessoas de maneira quase contínua, abrangendo desde interações familiares até comunicações com amigos e colegas de trabalho, é importante reconhecer que as atualizações regulares trazem em sua bagagem novas funcionalidades que enriquecem a experiência dos usuários.

Entretanto, ocasionalmente, surgem desafios que despertam preocupações entre os usuários do aplicativo. Como em um exemplo recente, onde a empresa Meta divulgou um relatório oficial em seu site, que levanta a possibilidade de contas serem encerradas devido à presença de aplicativos considerados “proibidos”. Entenda melhor, logo abaixo.

Apague esses apps ou dê adeus a sua conta

A Meta identificou certas versões modificadas do WhatsApp, como o WhatsApp Plus, GBWhatsApp, FMWhatsApp, e outras, que estão sendo rejeitadas por não serem oficialmente reconhecidas. A empresa declarou que as contas dos usuários que persistirem em utilizar essas versões serão inicialmente banidas temporariamente por 24 horas. Após esse período, se o usuário não remover a versão não autorizada, a conta será suspensa permanentemente.

Com a palavra, a Meta

O Meta justifica essa ação com base em riscos à privacidade e segurança. As versões não oficiais podem não possuir a criptografia de ponta a ponta, uma característica central para a proteção dos dados dos usuários, oferecida pela empresa de Mark Zuckerberg. Além disso, essas versões podem apresentar potencial de abrigar malwares que ameaçam a segurança dos dados do usuário.

A empresa, que também possui os direitos do Instagram e Facebook, também enfatiza o compromisso contínuo em fornecer um ambiente seguro e confiável para seus usuários e encoraja a cooperação para manter essa integridade. Portanto, verificar periodicamente o dispositivo e evitar instalar aplicativos não oficiais é uma medida fundamental para preservar a continuidade do uso do WhatsApp.

