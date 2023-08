Sua empresa precisa se digitalizar! Estas são as 7 melhores dicas

A importância das empresas em abraçar a digitalização é um reflexo da era em que vivemos, onde a tecnologia segue presente em todos os aspectos da sociedade e dos negócios. A transformação digital deixou de ser uma mera opção e se tornou uma necessidade estratégica para empresas que desejam se manter competitivas e relevantes no cenário atual. A seguir, saiba as 7 valiosas dicas de um especialista sobre como uma empresa pode se digitalizar e não ficar para trás.

Saiba as 7 melhores dicas para sua empresa entrar de vez na era digital. Foto: divulgação

Está na hora de digitalizar

A adaptação das empresas ao ambiente digital é refletida pela sua maturidade digital, um indicador de grande importância para avaliar a integração eficaz das tecnologias digitais em todas as facetas das operações empresariais.

O grau de maturidade digital é um reflexo direto da estratégia da empresa em relação à tecnologia, com a digitalização dos processos, a promoção da colaboração online e a cultura de inovação desempenhando papéis vitais.

Os benefícios do meio digital

Ao explorar a maturidade digital, as organizações que alcançam um nível elevado aproveitam as tecnologias como um recurso estratégico. Essas empresas demonstram processos robustos e eficientes, conduzindo a uma colaboração online produtiva. Além disso, elas cultivam uma cultura de inovação, encorajando a experimentação e a busca por soluções criativas.

A análise de dados desempenha um papel primordial na tomada de decisões fundamentadas, algo que as empresas com maturidade digital compreendem claramente. Nesse contexto, a Ploomes e a Opinion Box uniram esforços para conduzir uma pesquisa substancial sobre a maturidade digital no cenário empresarial B2B. A pesquisa envolveu a opinião de 603 profissionais de negócios de todas as regiões do Brasil.

Influência da pandemia no cenário digital

Entre as várias questões investigadas, o impacto da pandemia na digitalização das empresas ganhou destaque. Cerca de 68% dos entrevistados indicaram que suas empresas aumentaram sua presença digital durante esse período, enquanto 26% relataram uma permanência estável nesse aspecto. Por outro lado, 6% dos participantes notaram uma redução na digitalização.

7 dicas para empresas entrarem na era digital

No que se refere a transformação digital, Matheus Pagani, CEO da Ploomes, reconhecida como a maior empresa de CRM da América Latina, compartilhou com o Jornal Contábil, 7 valiosas dicas que as empresas podem seguir se quiserem, de fato, entrar no novo cenário digital corporativo. Veja logo abaixo.

Avaliação e Diagnóstico:

Analise a situação atual da empresa sob a perspectiva tecnológica, processual, cultural e de competências digitais. Identifique áreas passíveis de aprimoramento e estabeleça objetivos para a transformação digital.

Crie uma estratégia abrangente para a transformação digital, delineando metas claras, prioridades e um cronograma realista.

Garanta que a liderança esteja integralmente comprometida com a transformação digital, comunicando uma visão clara, alinhando a equipe e fornecendo recursos essenciais.

Incentive a melhoria das habilidades digitais dos colaboradores por meio de treinamentos, workshops e incentivos, preparando-os para a adaptação às mudanças tecnológicas.

Selecione e adote tecnologias que estejam alinhadas com as necessidades da empresa, como ferramentas de análise de dados, automação de processos e soluções de inteligência artificial.

Identifique processos passíveis de otimização por meio de tecnologias digitais, com foco na automação de tarefas repetitivas, integração de sistemas e digitalização de fluxos de trabalho.

Promova uma cultura que valorize a inovação, a colaboração e o aprendizado contínuo, fomentando a troca de conhecimento, a experimentação e a utilização de dados para embasar decisões.

