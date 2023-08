Casca da melancia no lixo é um PECADO! Veja 6 grandes utilidades dela

Uma pessoa que gosta de comer saudável todos os dias sabe que a melancia é uma fruta que não pode ficar de fora. Os legumes e as frutas são um conjunto essencial para a nossa dieta, no entanto, muitas vezes descartamos as cascas desses ingredientes sendo que tem muitos benefícios para a saúde e beleza, esse é o caso da casca da melancia.

Quer saber o motivo? Acompanhe a leitura abaixo e conheça 6 grandes utilidades dela que você ainda não sabia.

confira os benefícios da casca de melancia. Imagem: FreepIk

6 benefícios da casca da melancia

1. Combate o envelhecimento precoce

Não jogue as cascas no lixo, pois a casca de melancia é extremamente rica em vitaminas A e C e também um antioxidante forte, que é o licopeno. Ou seja, esses componentes ajudam a combater os radicais livres que aceleram o envelhecimento da pele, e isso reduz o surgimento de rugas e melhora a textura da pele.

Tem como aplicar a casca diretamente no rosto ou em forma de smoothie, ou também o suco da parte branca da casca depois de retirar a polpa vermelha.

2. Limpeza profunda da pele

Todas as propriedades da casca da melancia é uma ótima opção para conseguir uma boa limpeza de pele, e sua aplicação regular da casca vai ajudar a:

Tirar todas as impurezas

Excesso de oleosidade

Promover uma pele limpa e fresca

Vale ressaltar que com essa prática tem como economizar dinheiro e evitar efeitos colaterais de produtos químicos que foram encontrados em vários tipos de cosméticos. Você não vai mais precisar gastar dinheiro com produtos caros.

3. Melhora a circulação sanguínea

A casca da melancia também tem citrulina, assim que é passada em arginina ela ajuda a manter as artérias flexíveis e saudáveis para promover a circulação sanguínea totalmente adequada, além disso é essencial para conseguir a prevenção das doenças cardiovasculares para conseguir manter o corpo funcionando bem.

4. Ajuda no sono e relaxamento

Não podemos deixar de ressaltar que a casca de melancia é rica em polissacarídeos para auxiliar na liberação de serotonina, que é um neurotransmissor popularmente conhecido por sua capacidade de melhorar o humor.

5. Energia durante todo o dia

A casca também proporciona para a pessoa uma rica fonte de vitamina B6, totalmente essencial para a produção de energia no corpo, ou seja, começar um dia com smoothie da casca de melancia vai fornecer um impulso.

6. Casca de melancia reduz gordura corporal

Como destacamos, a arginina que fica na casca de melancia ajuda no processo da queima de gordura, é isso é muito bom para quem deseja emagrecer, enquanto as propriedades diuréticas ajudam a eliminar o excesso de líquido que fica no corpo. Todos esses benefícios da casca junto com uma boa alimentação, a pessoa terá uma queima de gordura e emagrecer.

