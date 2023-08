Movimentos repetitivos: todos os trabalhadores podem desenvolver ESTAS doenças.

Nos dias de hoje, muitos trabalhadores passam longas horas desenvolvendo tarefas que envolvem movimentos repetitivos, sendo elas em escritórios, linhas de produção, laboratórios ou outros ambientes de trabalho.

Embora a tecnologia tenha trazido avanços significativos para muitos setores, ela trouxe também uma crescente no desenvolvimento de doenças ocupacionais relacionadas a esses movimentos repetitivos.

Movimentos repetitivos no ambiente de trabalho, podem ser prejudiciais a sua saúde. Foto: divulgação

Doenças que podem ser causadas por movimentos repetitivos

Trabalhos que exigem movimentos repetitivos podem sobrecarregar determinadas áreas do corpo, causando danos progressivos aos músculos, tendões, ligamentos e articulações.

Além disso, a postura inadequada e o uso incorreto de equipamentos podem agravar ainda mais esses riscos. Veja mais sobre algumas das doenças ocupacionais mais comuns decorrentes desses movimentos incluem:

1. LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho): essas condições abrangem uma gama de lesões musculares e tendinosas causadas por movimentos repetitivos.

Sintomas: dor, sensação de cansaço, formigamento ou dormência, fraqueza muscular, inchaço, rigidez, limitações de movimento, desconforto durante o sono, redução da destreza, mudanças na sensibilidade.

2. Síndrome do Túnel do Carpo: resultante de movimentos repetitivos das mãos e pulsos, essa síndrome provoca dormência, formigamento e fraqueza, muitas vezes afetando a qualidade de vida.

Sintomas: dor, formigamento, dormência, fraqueza na mão e dedos.

3. Tendinite: inflamação dos tendões causada por repetição constante de movimentos. Pode levar a dor localizada, inchaço e dificuldades de movimentação.

Sintomas: dor, inflamação e sensibilidade na área afetada.

4. Tenossinovite: semelhante à tendinite, essa condição envolve inflamação das bainhas dos tendões, levando a dor e limitações nos movimentos.

Sintomas: inchaço, dor e dificuldade de movimento em tendões devido à inflamação.

5. Epicondilite Lateral (Cotovelo de Tenista): movimentos repetitivos dos braços e punhos podem levar a essa condição, resultando em dor no cotovelo, fraqueza e dificuldade em segurar objetos.

Sintomas: dor e sensibilidade na região externa do cotovelo, associadas a atividades de aperto ou movimentos repetitivos.

6. Epicondilite Medial (Cotovelo de Golfista): também conhecida como cotovelo de golfista, causa dor e desconforto na parte interna do cotovelo devido a movimentos repetitivos.

Sintomas: dor e sensibilidade na região interna do cotovelo, frequentemente causadas por movimentos repetitivos de flexão do punho e mão.

7. Síndrome do Manguito Rotador: comum em profissões que envolvem levantar os braços repetidamente, essa síndrome causa dor no ombro, limitação de movimento e fraqueza.

Sintomas: dor no ombro, limitação de movimento e fraqueza devido a danos ou inflamação nos músculos do manguito rotador.

8. Bursite: O movimento repetitivo pode inflamar as bolsas cheias de líquido nas articulações, resultando em dor e inchaço.

Sintomas: inflamação dolorosa das bursas, pequenas bolsas de líquido que amortecem áreas de fricção entre tendões, ossos e músculos.

Como cuidas da postura no trabalho?

Escolha um lugar para o trabalho

Em que condições você trabalha? Tem uma mesa apropriada? Uma cadeira confortável? Usa notebook? Você sabia que usar o notebook por muito tempo pode causar problemas na sua coluna? São detalhes que muitas vezes podem fazer a diferença no fim do dia. Com ajuda do técnico em segurança do trabalho do Siass, Eduardo Henrique Morais Lôbo, elaboramos algumas orientações:

Escolha um lugar com iluminação adequada e barulhos que não te atrapalhem;

Mobiliário com altura e conforto adequado;

Mantenha postura alinhada;

Uso do notebook da maneira correta;

Cadeira apropriada;

Uso do celular regrado para não ter lesões no pescoço;

Pausas para alongar-se;

