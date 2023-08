Vai tirar CNH? Estes são os 4 erros que mais reprovam no psicotécnico

No processo de obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no Brasil, uma etapa crucial, mas menosprezada, é o exame psicotécnico, um teste psicológico que, embora muitos o percebam como rápido e direto, tem o potencial de excluir candidatos que subestimam sua verdadeira importância no processo. A seguir, entenda quais são os erros mais comuns que eliminam muitos participantes do exame.

Uma das etapas iniciais para a obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no Brasil compreende o exame psicotécnico, um teste psicológico, que apesar de ser considerado simples e rápido para muitos, pode eliminar candidatos que não derem ao mesmo a importância que ele realmente deveria ter no processo.

Sendo assim, é essencial estar bem preparado para evitar resultados negativos e frustrantes logo no início da ‘largada’.

Resultados possíveis

Após a realização do exame psicotécnico, o candidato à habilitação pode receber três tipos de resultados: apto, temporariamente inapto e inapto. O status “apto” permite a continuação no processo de habilitação, enquanto os outros dois exigem uma reavaliação dentro de um prazo de até 12 meses.

Se você não pretende esperar tanto tempo para fazer novas avaliações, aconselhamos que se atente aos erros mais comuns, que destacamos logo abaixo, que são cometidos e assim aprenda como não cometê-los quando chegar a sua hora.

Os 4 erros mais comuns que te reprovam no exame psicotécnico

Diversos motivos podem levar à reprovação no exame e obrigar o indivíduo a pagar uma taxa para repetir a avaliação. Abaixo, apresentamos quatro erros predominantes que frequentemente levam a falhas no exame psicotécnico:

Dificuldade de Concentração

Embora a tarefa possa parecer simples, o teste requer considerável concentração e precisão durante sua realização. Portanto, é essencial prestar atenção às instruções do avaliador e manter o foco ininterruptamente, evitando que distrações interfiram e prejudiquem o desempenho.

Uso do Celular

Manusear o celular durante o teste pode desviar a atenção do candidato, por isso, a recomendação é desligar o aparelho e concentrar-se plenamente na tarefa. Além disso, o avaliador pode considerar tal comportamento como desrespeitoso, o que poderia resultar em reprovação.

Ansiedade Excessiva

É normal sentir ansiedade antes de um teste, mas um nível excessivo dela tende a impactar adversamente o desempenho. É crucial lembrar-se de que o exame não se assemelha a uma maratona de triatlo; manter a calma para completar as tarefas é a abordagem mais eficaz.

Decisões Impulsivas

Cometer erros precipitados, sem considerar todas as opções disponíveis, é outro erro prejudicial. Embora agilidade e precisão sejam requeridas no exame, é fundamental lembrar que há tempo suficiente para analisar alternativas antes de tomar uma decisão.

Conclusão

Agora você entende que o primeiro exame para se tirar a Carteira Nacional de Habilitação não pode ser menosprezado, pois, de fato, ele também tem caráter eliminatório.

Ter consciência dos quatro erros mencionados mais acima e adotar medidas para evitá-los pode aumentar as chances de sucesso não apenas no psicotécnico, como nas próximas etapas que compõem o exame para obtenção da CNH.

