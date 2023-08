NOVO estudo de Harvard mostra o horário que protege o coração durante o sono

Por mais que muitos não saibam: uma boa noite de sono pode auxiliar na redução de inúmeras doenças — dentre elas cardíacas. Especialistas da Universidade de Harvard em conjunto com a revista científica European Heart Journal-Digital Health — revelaram informações surpreendentes sobre o horário de sono ideal para prevenir doenças cardíacas: o horário revelado surpreendeu a todos!

Estudo afirma que este é o melhor horário para dormir

Trata-se não da quantidade de horas de sono, mas do horário que o indivíduo deverá se deitar e adormecer. A pesquisa envolveu mais de 88 mil voluntários, com idade entre 45 e 79 anos — todos foram submetidos a um estudo detalhado acerca do seu padrão noturno de sono.

Através de um dispositivo de medição de pulso, os ciclos foram monitorados por sete longos dias. Os resultados confirmaram que os voluntários que adormeciam nesse horário chave tinham menos riscos e probabilidade de desenvolverem doenças cardíacadas — isto é, em comparação aos que se adormeciam mais cedo ou mais tarde.

Portanto, ficou comprovado que adotar um hábito de sono distante dos padrões normais pode desregular o ritmo circadiano, ocasionando em um mau funcionamento de inúmeras funções do corpo. Haja vista que esse ritmo citado está diretamente ligado ao popular hormônio do sono melatonina.

Se deitar para dormir muito cedo acaba resultando em um sono ruim, em razão da secreção inadequada do hormônio. Lembrando que o horário ideal de sono pode ser individual de cada pessoa — a pesquisa simplesmente adotou uma média com base nos voluntários.

Portanto, o melhor horário para adormecer e evitar problemas cardíacos é entre 22-23 horas. Sem contar que é importante que o paciente mantenha uma rotina constante de sono e não esporática: caso contrário, poderá ter sérios danos em sua saúde.

Os animais e seus ciclos de sono

Esta nova perspectiva está mudando até mesmo na visão de mundo quanto o período de sono dos animais. Haja vista que os “Ursos” acaba atingindo o pico do hormônio entre 22h e 23 horas. Já os lobos possuem o costume de dormir tarde, após às01h e os leões já adormecem muito cedo e também acordam muito cedo.

Portanto, tal como os animais — com os humanos ocorre da mesma maneira. Há uma variável chamada circunstâncias: e de acordo com elas o horário de sono pode ser ou não igual ao dos demais.

Lembrando que essas variáveis podem ser sobre idade, hábitos pessoais, localização geográfica, etc. Portanto, o estudo acima não cita uma verdade imutável, mas uma média realizada com mais de 80 mil pessoas.

A principal dica é: manter um sono constante entre sete e nove horas, a fim de conseguir ter bons hábitos de sono e prezar pela saúde. Antes de dormir, é importante preparar o ambiente, a fim de ter uma qualidade muito mais superior — logo, obtendo mais benefícios à saúde.

