Governo distribui pagamentos de R$ 707 ou mais para estas pessoas

Famílias contempladas pelo programa de transferência de renda do governo federal Bolsa Família receberão um adicional de R$ 708,00, começando a partir deste mês de agosto. Contudo, é necessário entender os critérios que determinam a elegibilidade para esse valor extra, já que nem todas as famílias pertencentes ao programa terão acesso a essa quantia adicional. Entenda melhor, logo abaixo.

Governo libera pagamentos de benefício

O governo federal instituiu uma nova forma de assistência destinada a milhares de cidadãos do país: um saque especial no valor de R$ 708. Essa medida de auxílio surge em um momento fundamental para a economia nacional e tem o potencial de auxiliar famílias no combate à fome e à desigualdade. Essa iniciativa é realizada através de um dos programas sociais administrados atualmente pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT).

Essa ação faz parte do conhecido programa Bolsa Família, que atende a mais de 20 milhões de famílias. Algumas dessas famílias beneficiárias receberão um adicional de R$ 708,00, começando a partir deste mês de agosto.

No entanto, é fundamental compreender os critérios que determinam a elegibilidade para esse valor extra, pois nem todas as famílias contempladas pelo programa terão acesso a essa quantia adicional.

O que está por trás do valor adicional?

O valor mencionado inclui o pagamento padrão do programa, estabelecido em R$ 600, com um complemento adicional chamado Auxílio-gás, no valor de R$ 108. Esse pagamento extra é realizado a cada dois meses, tendo o último pagamento ocorrido em junho e o próximo previsto para agosto. Esse valor adicional corresponde, em média, ao custo de um botijão de gás de 13kg.

O pagamento do Auxílio-gás segue o mesmo calendário estipulado para o Bolsa Família e pode ser acessado através da plataforma Caixa Tem, disponibilizada para todas as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Portanto, é essencial que os beneficiários estejam cientes das datas de pagamento para garantir o acesso aos recursos.

Cronograma de pagamentos do adicional de R$ 108

Como acontece nos repasses de todos os auxílios de programas de transferência de renda do governo federal, os depósitos do auxílio-gás nacional são distribuídos de acordo com o último dígito do NIS, que é o Número de Identificação Social do beneficiário inscrito no CadÚnico.

As datas correspondentes são as seguintes:

NIS terminados em 1: 18 de agosto;

NIS terminados em 2: 21 de agosto;

NIS terminados em 3: 22 de agosto;

NIS terminados em 4: 23 de agosto;

NIS terminados em 5: 24 de agosto;

NIS terminados em 6: 25 de agosto;

NIS terminados em 7: 28 de agosto;

NIS terminados em 8: 29 de agosto;

NIS terminados em 9: 30 de agosto;

NIS terminados em 0: 31 de agosto.

Essas datas específicas são organizadas para garantir uma distribuição suave e ordenada do auxílio aos beneficiários do programa.

