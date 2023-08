Nova lista do Bolsa Família liberada HOJE (18); confira

Lista do Bolsa Família – Em um contexto onde o combate à pobreza e desigualdade social se faz cada vez mais urgente, a recente divulgação da lista de beneficiários do programa Bolsa Família em agosto gera expectativas e reacende o debate sobre seu impacto. Mas como é determinada essa lista? E quais são os procedimentos para os contemplados? Vamos desvendar essas e outras questões neste panorama sobre o Bolsa Família.

O programa Bolsa Família é fundamental para auxiliar no combate à desigualdade social, oferecendo suporte financeiro a famílias brasileiras. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Novos beneficiários no Bolsa Família?

O Bolsa Família, desde sua criação, tem atuado como um suporte financeiro fundamental para milhões de famílias brasileiras. Esse programa do governo federal visa, sobretudo, aliviar os impactos da desigualdade socioeconômica ao oferecer benefícios mensais para as famílias que cumprem determinados requisitos estabelecidos.

Recentemente, no município de São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano, sob tutela da prefeitura local, anunciou que 96 famílias foram contempladas pelo programa neste mês de agosto. Cabe ressaltar que cada cidade brasileira tem autonomia para gerir e divulgar suas próprias listas de beneficiários. Por isso, é de extrema importância que os interessados consultem regularmente os canais oficiais de seus municípios. Para quem reside em São Francisco de Itabapoana e deseja verificar se foi incluído na lista deste mês, basta acessar o site da prefeitura.

Uma vez confirmada a inclusão na lista, os próximos passos são cruciais. O beneficiário deve se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal munido de documentos específicos para realizar o cadastro e, posteriormente, sacar o benefício. Entre os documentos solicitados estão: o Número de Identificação Social (NIS) – fornecido pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – um documento oficial com foto, como RG ou CNH, comprovante de residência e um aparelho celular. Este último, aliás, ganha relevância no processo, visto que há a possibilidade de realizar o cadastro pelo aplicativo Caixa Tem, disponível tanto para Android quanto para iOS.

Pagamentos

Quanto ao pagamento do benefício, este obedece a uma sequência estabelecida pelo último dígito do NIS do beneficiário titular. Assim que o cadastro é efetuado, seja na agência ou pelo aplicativo, os beneficiários podem sacar suas respectivas parcelas em casas lotéricas por meio do aplicativo Caixa Tem ou utilizando o cartão do programa social. A organização e transparência do programa são evidenciadas pelo cronograma de pagamentos, divulgado mensalmente. Os interessados podem se informar sobre os dias exatos de pagamento acessando https://www.pmsfi.rj.gov.br/smtdh/item/download/39_2557f3482bec7741db82167d1430f584.

Mas nem tudo é tão linear. Em algumas situações, beneficiários que experimentaram uma melhoria em sua renda familiar optam pelo Desligamento Voluntário do Bolsa Família. No entanto, é possível reverter este cancelamento e retomar o benefício em até 36 meses a partir da solicitação, um detalhe importante para quem, por adversidades inesperadas, venha a necessitar novamente do auxílio.

O Bolsa Família persiste como um instrumento vital na luta contra as desigualdades no país. Assim, manter-se informado sobre seus procedimentos, direitos e deveres é essencial para aqueles que contam com este suporte. A constante renovação e inclusão de beneficiários reforçam o compromisso do programa em alcançar as famílias que mais necessitam de assistência no Brasil.

