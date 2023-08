Alô, estudante! Tem Pix de R$ 350 a caminho; veja quem recebe

Estudantes podem ter direito a receber valor em Pix – A inovação chega às salas de aula, mas não apenas na forma de ensino. O sistema de transferência instantânea, Pix, tornou-se um aliado inusitado na entrega de benefícios para jovens estudantes. No Piauí, um projeto revolucionário visa eliminar a burocracia das contas bancárias e proporcionar agilidade no repasse de auxílios. Entenda a seguir o impacto desse programa e como ele já mudou a vida de milhares de estudantes.

O Programa Oportunidade Jovem utiliza o sistema de transferência instantânea Pix para repassar um valor de R$ 350 a estudantes, beneficiando milhares de jovens. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Programa social pode pagar Pix para estudantes

A Secretaria da Educação tem em suas mãos uma ferramenta poderosa para apoiar a juventude acadêmica: o Programa Oportunidade Jovem (POJ). Esse projeto, diferentemente de outros esquemas tradicionais, não exige que os estudantes beneficiados tenham uma conta bancária ativa. Esta iniciativa responde a uma realidade onde muitos alunos, por não possuírem conta em banco, eram excluídos de programas similares, ou enfrentavam atrasos significativos na liberação dos recursos. Com o advento do Pix, a Secretaria conseguiu agilizar esse processo, tendo repassado, recentemente, um valor de R$ 350 para mais de mil estudantes do estado.

Veja também: Parcela maior de R$ 1.417,00 começa nesta sexta (18); quem recebe?

Entretanto, o POJ não se resume apenas à facilitação de pagamentos. Ele é um projeto abrangente, pensado estrategicamente em quatro fases. Na primeira delas, a fase de monitoria estudantil, alunos a partir da segunda série do Ensino Médio são inseridos em atividades de suporte pedagógico. Este foco é especialmente voltado para disciplinas fundamentais, como Língua Portuguesa e Matemática, visando aprimorar a base educacional destes estudantes.

A segunda etapa, por sua vez, é direcionada para aqueles alunos que já estão em um estágio mais avançado, seja em formação técnica ou até mesmo superior. Neste patamar, o programa visa oferecer estágios, tanto curriculares quanto extracurriculares. Os benefícios financeiros aqui são ainda mais expressivos: os estudantes podem receber bolsas de até R$ 850, além de contar com auxílio para transporte, facilitando sua locomoção e acesso às instituições de ensino e trabalho.

Mais detalhes sobre o Oportunidade Jovem

O programa não para por aí. Além da monitoria e dos estágios, o Oportunidade Jovem estende-se ainda à capacitação e aprendizagem profissional. E como culminância desse esforço, o projeto tem como meta, até 2024, oferecer nada menos que 1.500 vagas de emprego para jovens entre 18 e 29 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade. Para tornar essa etapa ainda mais atrativa, e incentivar a contratação destes jovens, o Governo do Piauí compromete-se a subsidiar metade de um salário-mínimo durante os primeiros quatro meses do contrato de trabalho.

Mas como é feita a seleção desses estudantes? Como eles podem ingressar nesse programa tão promissor? Desde o lançamento do programa em junho, o Governo do Piauí, por meio da Secretaria da Educação, lançou editais específicos para a seleção de estudantes. Esses editais, inicialmente, contemplaram alunos com matrícula regular e aqueles engajados em programas de educação profissional. A seleção, em sua essência, está atrelada ao rendimento escolar. Assim, estudantes com um desempenho acadêmico notável e acima da média possuem mais chances de aproveitar as múltiplas oportunidades que o programa oferece.

Portanto, o Programa Oportunidade Jovem, com seu uso inovador do sistema Pix e sua abordagem multifacetada para apoiar os estudantes, promete transformar a trajetória educacional e profissional de milhares de jovens piauienses. E é um sinal claro de que a educação, aliada à tecnologia, pode produzir resultados verdadeiramente revolucionários.

Veja também: Passo a passo para saber se o seu benefício está na folha de pagamento de sexta (18)