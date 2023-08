Péssima notícia para TODOS os que usam o YouTube assim

O YouTube é uma das maiores plataformas que há quando o assunto é vídeos, dentro do site, é possível encontrar vídeos sobre qualquer assunto que há e os produtores de conteúdos também são remunerados por isso. Mas nos últimos dias, uma péssima notícia acaba de chegar para quem utiliza a plataforma com algum bloqueador de anúncio, os famosos “AdBlock”, saiba qual a atitude drástica que o Google tomou dessa vez.

Triste notícia chega aos usuários do YouTube | Imagem de StockSnap por Pixabay

Google pretende obrigar os usuários

Agora, a empresa está sendo bem mais rígida quando o assunto são anúncios, antes, alguns bloqueadores ainda tinham sucesso, mas agora, a maioria não está mais funcionando. E em alguns casos, a plataforma até permite ele funcionar, mas apenas para dar uma lição nos usuários.

A saber, quando ela identifica que algum bloqueador está impedindo que os anúncios apareçam, ela libera uma banner que demora bastante para ser fechado, algo em torno de quase 2 minutos.

Ou seja, é mais vantajoso que o usuário assista os anúncios, de até 30 segundos e com a possibilidade de pulá-los do que usar um bloqueador e precisar ficar 2 minutos vendo o banner.

Os anúncios terão papel importante na plataforma

Todos os esforços da empresa é para permitir que os anúncios tenham um papel fundamental dentro da plataforma, ou seja, todos eles sejam exibidos da melhor maneira possível, afinal, é por intermédio deles que os criadores de conteúdos são remunerados.

Então, quando o usuário acaba usando algum método para burlar a sua exibição, todos saem no prejuízo, a plataforma e o criador de conteúdo em questão. Além disso, a empresa também quer aumentar as assinaturas do YouTube Premium.

Portanto, o usuário ao perceber o banner, ele tem duas opções, por livre e espontânea vontade, acompanhar os demais anúncios, ou assinar a versão Premium.

Quais as vantagens do YouTube Premium?

São várias as vantagens de utilizar a versão Premium do YouTube, sendo que as principais são:

É possível assistir todos os vídeos sem precisar pular anúncios;

Há como sair do YouTube e o vídeo continuar sendo reproduzido, é o que se conhece como reprodução em segundo plano;

É possível realizar o download de vídeos pelo aplicativo;

O usuário tem acesso a todo o conteúdo do YouTube Originals.

E todas essas vantagens por um preço bem bacana, lembrando, que se o usuário for estudante, ainda é possível ter um super desconto. Portanto, é fato que vale mais a pena que o usuário realize o cadastro e use a plataforma da maneira correta, do que tentar ficar burlando o sistema. Já que ao assinar a versão Premium, possui direito até ao YouTube Music Premium, é um dos maiores acervos de todo o mundo.