É melhor abastecer seu carro HOJE; veja por que

Abastecer o seu veículo pode ser muito vantajoso hoje. Caso detenha um automóvel, é provável que tenha experimentado os efeitos das variações nos valores da gasolina e do diesel. O setor dos combustíveis tem vivenciado alterações substanciais em seus preços, o que tem tornado crescentemente difícil para os condutores pouparem dinheiro ao encherem seus veículos. E na contemporaneidade, o panorama presente traz consigo uma transformação inédita. Uma informação fresca da Petrobras, tornada pública nesta terça-feira (15/08), assume uma importância vital para aqueles que têm como objetivo otimizar seus gastos no momento de abastecer: a partir do próximo dia (Quarta-feira), os valores da gasolina e do diesel nas unidades de distribuição experimentarão um aumento de considerável relevância.

Novo valor da gasolina

Em uma atualização dos valores, a Petrobras anunciou sua intenção de modificar o montante associado à gasolina tipo A em R$ 0,41 por cada litro, resultando em um acréscimo de 16,3%. Esse ajuste conduzirá o custo por litro do referido combustível nas unidades de distribuição a atingir o patamar de R$ 2,93. Importa recordar que a gasolina disponibilizada nos postos é uma composição composta por 73% de gasolina tipo A e 27% de etanol anidro, conforme preconizado pela legislação vigente no Brasil. Diante dessa estrutura, a contribuição da Petrobras para o preço final suportado pelo consumidor culminará em cerca de R$ 2,14 por litro comercializado na bomba.

Ainda que tal reajuste esteja em vigor, considerando o somatório dos meses do ano, a variação no valor de venda da gasolina A procedente da Petrobras destinada às unidades de distribuição revela uma diminuição de R$ 0,15 por litro.

Novo valor do diesel

No tocante ao diesel, a Petrobras divulgou um aumento que se mostra ainda mais acentuado. O valor médio de comercialização do diesel tipo A às unidades de distribuição sofrerá um reajuste de R$ 0,78 por litro, equivalente a um acréscimo de 25,8%, culminando em um total de R$ 3,80 por litro. Diante da combinação compulsória de 88% de diesel tipo A e 12% de biodiesel na fórmula do diesel vendido nos postos, a quota da Petrobras no custo suportado pelo consumidor se estabelecerá, em média, em R$ 3,34 por litro. Em relação ao acumulado do ano, o preço de comercialização do diesel tipo A pela Petrobras às unidades de distribuição apresenta uma diminuição de R$ 0,69 por litro.

Importa recordar que esses ajustes não impactam exclusivamente os condutores, mas também exercem influência sobre os valores de inúmeros produtos e serviços, dado que o transporte de mercadorias está em grande medida vinculado à utilização de veículos propulsionados a diesel.

Diante desta situação, é recomendável que você se dirija rapidamente ao posto de abastecimento mais próximo para encher o reservatório de combustível de seu veículo ainda no decorrer do dia de hoje, aproveitando os valores correntes antes que as revisões entrem em vigor. A economia pode não ser substancial, mas qualquer redução é valiosa em momentos de elevação dos preços.

Permaneça sempre vigilante em relação às informações vinculadas aos valores dos combustíveis, uma vez que tais dados podem auxiliar na organização de suas finanças e na identificação de chances para economizar no abastecimento de seu automóvel.