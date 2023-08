A barra de espaço do iPhone tem 2 segredos surpreendentes

Truque no seu iPhone – Para muitos, o teclado de um iPhone é apenas um conjunto de teclas úteis para a digitação. Porém, recentemente, alguns usuários descobriram que a barra de espaço, frequentemente usada e muitas vezes subestimada, pode guardar segredos que facilitam e aceleram o envio de mensagens de texto. A Apple, conhecida por seu design intuitivo e recursos inovadores, inseriu duas funções discretas que prometem ser verdadeiros ‘game changers’ para aqueles que buscam aprimorar suas habilidades de digitação.

A barra de espaço do iPhone esconde dois recursos úteis, como o trackpad oculto. Foto: divulgação

iPhone possui recurso escondido

O primeiro recurso oculto que vem ganhando destaque entre os usuários do iPhone é a função trackpad. Muitos podem já estar familiarizados com o termo “trackpad”, comumente associado aos painéis sensíveis ao toque dos laptops. No entanto, o que poucos sabem é que o teclado do iPhone tem essa funcionalidade embutida. Para acessá-la, basta iniciar um aplicativo que utilize o teclado padrão do iPhone, como o aplicativo Mensagens. Ao digitar algumas frases e pressionar de forma prolongada a barra de espaço, o usuário verá o teclado transformar-se em um painel cinza. Nesse momento, o teclado passa a funcionar como um trackpad. Com um simples deslizar do dedo, é possível mover o cursor com uma precisão surpreendente. Esta funcionalidade é especialmente útil para correções de texto, evitando a necessidade de deletar palavras inteiras apenas para corrigir um erro específico. Agora, a edição e correção de erros, mesmo que estes estejam localizados no centro de uma palavra, tornam-se tarefas descomplicadas.

Além do trackpad, a barra de espaço também esconde outra ferramenta que otimiza o tempo de digitação. O recurso é conhecido como “toque duplo” e, uma vez ativado, permite que os usuários insiram rapidamente um ponto final sem ter que procurar e pressionar a tecla específica para isso. A configuração desse recurso é simples. Primeiro, é preciso garantir que ele esteja ativado. O caminho é acessando o aplicativo ‘Configurações’ e, em seguida, selecionando ‘Geral’ e depois ‘Teclados’. Ao rolar a tela, o usuário encontrará uma opção denominada “.” Atalho. Uma vez ativado, ao dar dois toques consecutivos na barra de espaço, automaticamente, será inserido um ponto final seguido de um espaço, otimizando a finalização de frases.

Melhor experiência para o usuário

Estas descobertas mostram que a Apple continua comprometida em melhorar a experiência do usuário, mesmo em aspectos tão simples quanto a digitação. Estas funcionalidades não apenas agilizam a correção de textos, mas também aprimoram a experiência de digitação, permitindo que os usuários enviem mensagens de maneira mais eficiente. É um lembrete sutil de que, em meio a tantos avanços e recursos de alta tecnologia, pequenas inovações podem fazer uma diferença significativa na vida cotidiana dos usuários. E, considerando o quanto a comunicação digital se tornou parte integrante de nossa rotina, descobertas como essas são mais do que bem-vindas.

