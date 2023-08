O que está acontecendo com o Instagram? App fora do ar e reclamações de usuários

Atualmente, o aplicativo Instagram tem cerca de 2 bilhões de usuários. Criado em 2010 para compartilhamento e fotos e vídeos, se tornou o queridinho de muitos e quando acontece alguma manutenção ou instabilidades é bem notável pelo seu público já que são muitos.

O app apresentou uma série de bugs e fez com que os usuários publicassem reclamações, como por exemplo ao ligar a câmera para gravar vídeos, o próprio app está gerando zoom totalmente desproporcional e prejudicando a filmagem. Os influencers também relataram sobre o ocorrido e falaram que o zoom precisa ser menor.

Bug do Instagram está na câmera. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Problema com o zoom do Instagram

O público que utilizam menos a câmera do aplicativo, o zoom do Instagram pode ser controlado assim que iniciar a filmagem, basta pressionar o dedo na gravação e quando suspende os cursos para cima o zoom é aplicado e fica maior a tela, quando coloca o dedo para posição original do início o zoom diminui, no entanto, com esses bugs isso não está acontecendo.

Como esse tipo de relato começou por vários usuários, também destacaram que esse bug está acontecendo somente com o sistema iOS, no entanto tem como melhorar essa situação, confira o passo a passo:

Abra o aplicativo do Instagram em seu dispositivo iOS

Entre na câmera incorporada para criar Stories

Depois, toque na seta apontando para baixo (localizada no canto esquerdo da tela)

Escolha a alternativa ‘Mãos livres’

Usando a opção de mãos livres ativa tem como o usuário usar o movimento de pinça com os dedos para conseguir acertar o zoom que deseja sem ter o travamento da imagem.

Enquanto a empresa Meta não corrige o bug, é uma alternativa que os usuários podem fazer para continuar usando a ferramenta no aplicativo.

Instagram fora do ar

Por mais que na internet choveu relatos sobre esse bug na câmera e no zoom, aconteceu outro problema pois a plataforma ficou fora do ar para diversos usuários na última terça-feira (15). Alguns até relataram que o app ficou totalmente inacessível.

Na última terça-feira também ocorreu o apagão em várias regiões do Brasil, e os especialistas suspeitam que tenha afetado as conexões de alguns aplicativos, relatado no “X”. Diversos usuários ficaram sem acesso ao app, sem energia e sem sinal no celular devido ao apagão que foi o maior da história desde o ano de 2009, quando também ocorreu outro apagão.

