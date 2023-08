Milhares de brasileiros têm esta doença e podem se aposentar HOJE, mas não sabem

Esta doença dá direito à aposentadoria? Você sabia que uma das doenças mais prevalentes entre os brasileiros pode lhe garantir o direito à aposentadoria imediata no INSS? Descubra agora se você se enquadra nessa categoria e como solicitar este benefício.

Doença incapacitante pode fazer você se aposentar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é a entidade governamental encarregada de administrar os pagamentos dos benefícios aos trabalhadores de carteira assinada no Brasil. A aposentadoria, frequentemente associada ao tempo de contribuição, também pode ser concedida em situações específicas, sobretudo quando questões de saúde impedem o cidadão de continuar no mercado de trabalho.

Nesse contexto, algumas condições mentais, devido à gravidade de seus impactos na capacidade laborativa do indivíduo, podem levar à concessão de aposentadoria. Uma dessas condições, infelizmente comum entre os brasileiros, é a Síndrome do Pânico. De acordo com informações do portal Pfizer, estima-se que mais de seis milhões de brasileiros sofrem com esse transtorno. A doença é caracterizada por intensos sentimentos de medo e ansiedade, que surgem sem um motivo claro, levando, por exemplo, o indivíduo a sentir temor intenso ao ficar sozinho em casa ou mesmo ao sair à rua.

Essa realidade preocupante levou a um movimento de conscientização sobre o transtorno. Conforme destacado pelo portal “Folha de Pernambuco”, a Comissão da Saúde recentemente aprovou a criação da “Semana da Conscientização sobre a Síndrome do Pânico”, uma clara demonstração da necessidade de informar e apoiar a população sobre esse tema.

No entanto, é crucial ressaltar que a simples presença da doença não garante automaticamente a aposentadoria. Os segurados do INSS devem submeter-se a uma perícia médica, realizada por profissionais do próprio Instituto, que atestará a gravidade da condição e determinará se ela impede, de fato, o exercício laboral.

Outras condições

E a Síndrome do Pânico não é a única doença que pode levar à aposentadoria por invalidez. Transtornos como o bipolar, depressivo, obsessivo-compulsivo, espectro autista, esquizofrenia e alcoolismo também estão na lista de condições que, comprovadamente, podem limitar a capacidade de trabalho e, consequentemente, abrir portas para a aposentadoria.

Para os interessados em agendar a perícia médica, há algumas opções disponíveis. A mais tradicional delas é o agendamento por telefone, através da central 135. Mas, para quem prefere o atendimento presencial, uma visita a uma das agências físicas do INSS pode ser a solução. Por fim, visando a comodidade e agilidade, o INSS disponibilizou o aplicativo ‘Meu INSS’, uma ferramenta digital que facilita e otimiza o processo para os segurados.

Conhecer nossos direitos é essencial para garantir a qualidade de vida e a dignidade, sobretudo em momentos de fragilidade. Por isso, se você ou alguém próximo sofre com uma das condições mencionadas, não hesite em buscar informações e assegurar os benefícios aos quais tem direito.

