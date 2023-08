Precisa de mais cabelo? Esta planta pode ajudar bastante

Esta planta ajuda no crescimento de cabelo? Embora a busca por cabelos robustos e saudáveis seja um desejo comum a muitos brasileiros, gerando até um aumento significativo no mercado de produtos capilares, novas pesquisas indicam que a solução pode estar em ingredientes mais naturais e acessíveis. E o protagonista dessa história pode ser um velho conhecido da culinária: o alecrim.

O alecrim pode ser uma alternativa eficaz para cuidar do cabelo de forma natural e econômica. Foto: divulgação

Planta pode auxiliar na saúde do seu cabelo

Em 2022, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) informou que o Brasil movimentou impressionantes US$ 1,39 bilhões com produtos para cuidados capilares. No entanto, apesar dos altos gastos, os consumidores parecem estar voltando suas atenções para alternativas mais naturais, muitas vezes incentivados por influenciadores digitais que compartilham suas experiências nas redes sociais.

Por falar nisso, um estudo recentemente divulgado pela revista científica Skinmed atraiu muita atenção ao comparar o óleo de alecrim com o tradicional Minoxidil 2%, utilizado há anos em tratamentos capilares. Para surpresa de muitos, ambos os grupos de voluntários – um usando o óleo da planta e o outro o Minoxidil – demonstraram resultados bastante similares. Três meses após o início do tratamento, houve um aumento perceptível na densidade dos fios em ambos os grupos.

Mas, afinal, como utilizar o alecrim para potencializar a saúde capilar? A pesquisa indica que o caminho pode ser através do preparo de um chá concentrado da planta. O método proposto envolve ferver de 300 a 400 ml de água com três ramos de alecrim por cerca de 20 minutos. É essencial ficar atento durante esse processo para que a água não evapore por completo, o que poderia comprometer as propriedades benéficas da planta.

Dicas na preparação

Uma vez preparado, é recomendado esperar o chá esfriar e, posteriormente, aplicá-lo desde o couro cabeludo até as pontas dos fios. O ideal é que essa aplicação seja feita diversas vezes ao longo do dia, preferencialmente logo após o banho, quando o cabelo ainda estiver úmido, e antes de aplicar o condicionador. Contudo, é fundamental ter em mente que, como muitos tratamentos naturais, a obtenção de resultados expressivos demanda tempo e paciência, podendo levar até seis meses para observar mudanças significativas.

E, embora o alecrim seja um ingrediente natural, é crucial lembrar que cada organismo reage de forma única. Portanto, se durante o uso ocorrer qualquer sinal de irritação no couro cabeludo, é imperativo interromper o tratamento e buscar a orientação de um dermatologista. Afinal, a saúde deve sempre estar em primeiro lugar, e cada pessoa pode necessitar de um tratamento e diagnóstico específicos para cuidar adequadamente de sua saúde capilar.

Em conclusão, enquanto o mercado de cosméticos segue em expansão, é interessante observar como alternativas naturais, como o alecrim, estão ganhando espaço e credibilidade, respaldadas por estudos científicos. Quem sabe o segredo para cabelos saudáveis não esteja, de fato, mais próximo e acessível do que imaginamos?

