Seu vizinho rouba sua internet? Aprenda como acabar com a festa

A seguir, forneceremos sugestões práticas que podem auxiliar você na identificação e prevenção do uso indevido do seu sinal Wi-Fi, e outras palavras vamos te ajudar a dar um fim na prática daquele vizinho que rouba sua internet. Saiba com detalhes, mais abaixo quais medidas podem te ajudar a identificar o roubo de sinal e o que fazer para impedir.

Aprenda como identificar e impedir que vizinhos roubem seu sinal de Wi-Fi. Foto: divulgação

Internet mais lenta que de costume?

Caso esteja percebendo que a velocidade do seu Wi-Fi está abaixo do esperado, existe a possibilidade de que indivíduos não autorizados estejam se aproveitando do seu sinal.

Neste texto, daremos a você algumas soluções práticas que o ajudarão a detectar e prevenir o roubo de sinal Wi-Fi, tudo isso sem a necessidade de possuir conhecimentos avançados em tecnologia.

Identificando dispositivos não autorizados conectados à sua rede Wi-Fi

Antes de tomar qualquer atitude, é primordial verificar se de fato existem dispositivos desconhecidos vinculados à sua rede Wi-Fi. Siga as etapas abaixo para realizar essa verificação:

Acesse as configurações do seu roteador. Examine a lista de dispositivos atualmente conectados à sua rede Wi-Fi. Identifique aqueles dispositivos que não lhe pertencem ou que você não reconheça. A fim de efetuar uma limpeza completa, exclua todos os dispositivos desconhecidos da sua rede. Proceda com a alteração da senha do seu Wi-Fi. Impeça futuros acessos não autorizados bloqueando o acesso de dispositivos não reconhecidos. Configure o seu roteador para permitir que apenas os seus dispositivos obtenham endereços IP.

Leia mais: Especialista alerta para 10 “sugadores de internet” que você tem em casa

Dicas para impedir que vizinhos furtem seu sinal Wi-Fi

Após ter removido quaisquer intrusos da sua rede Wi-Fi, é essencial adotar ações que previnam futuros acessos não autorizados. Veja abaixo como proteger a sua rede:

Acesse as configurações do seu roteador e certifique-se de que ele possua o protocolo de segurança WPA. Caso contrário, considere investir em um roteador mais atualizado. Utilize a chave de administração fornecida pelo fabricante para acessar as configurações do roteador. Essa informação pode ser encontrada na documentação do dispositivo. Nas configurações de segurança, selecione o protocolo WPA ou WPA2 e opte pela criptografia AES. Crie uma nova senha para o Wi-Fi, assegurando que esta seja robusta, composta por letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Evite utilizar dados pessoais, como nome, sobrenome ou data de nascimento. Restrinja ou oculte a sua rede Wi-Fi, permitindo assim que somente indivíduos que possuam o nome da rede possam acessá-la.

Adicionalmente, existe um truque utilizando papel alumínio que pode auxiliar na melhoria do sinal Wi-Fi. Colocar folhas de papel alumínio nas paredes próximas ao roteador pode direcionar e refletir o sinal Wi-Fi para as áreas desejadas.

Assegurar a integridade da sua rede Wi-Fi é um elemento-chave para garantir uma conexão estável e segura para você e sua família. Ao seguir essas orientações, é possível desfrutar de um Wi-Fi confiável e evitar possíveis roubos de sinal.

As recentes adições das chaves de acesso no iOS 16 para iPhones

O iOS 16 introduziu uma nova funcionalidade no ecossistema Apple, denominada chaves de acesso. A Apple implementou essa medida com o intuito de fortalecer a segurança do processo de autenticação de contas. Essas chaves de acesso possuem a vantagem de serem mais fáceis de utilizar em comparação com as tradicionais senhas.

Além disso, elas são automaticamente armazenadas no iCloud, facilitando a sincronização de acessos entre os diversos dispositivos de um usuário. Adicionalmente, as chaves de acesso têm a capacidade de serem compartilhadas com outros indivíduos por meio do recurso AirDrop.

Onde ficam as novas funcionalidades?

Essas novas funcionalidades de segurança estão disponíveis nas versões beta do WhatsApp Web, iOS e Android, e a previsão é de que sejam lançadas para todos os usuários em breve. Importante mencionar que é possível, atualmente, proteger uma conversa específica no WhatsApp utilizando uma senha, Face ID ou Touch ID, configuradas nas opções individuais de cada conversa.

Chaves de Acesso no iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma

Com o recurso do iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma, os integrantes do ecossistema Apple terão a opção de atribuir uma chave de acesso ao seu ID Apple. Isso possibilitará uma experiência mais cômoda ao fazer login em diversos serviços. Em um ambiente cada vez mais interconectado, as chaves de acesso emergem como uma medida eficaz na manutenção da segurança e da simplicidade das operações cotidianas.

Leia também Tem alguém ROUBANDO seu WiFi! Descubra como saber