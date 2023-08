Nubank está cancelando cartões? Confira HOJE (16), o novo comunicado da empresa

O Nubank lançou, na primeira segunda-feira (7) do mês, um recurso que praticamente vai dar adeus aos cartões de crédito físicos. Com os cartões virtuais com uma validade de apenas 24 horas, já é possível fazer transações online, sem se preocupar com fraudes ou golpes. Saiba mais detalhes sobre essa novidade abaixo e continue desfrutando dos benefícios do seu banco digital!

Entenda o motivos por trás de alguns cancelamentos de cartões Nubank. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Falou em Nubank, falou em inovação

O Nubank traz uma importante atualização para seus clientes, introduzindo uma ferramenta de segurança inovadora: os cartões virtuais temporários. Desde a última segunda-feira (7), a instituição financeira começou a oferecer essa nova funcionalidade, permitindo que os clientes criem cartões virtuais com um prazo de validade de 24 horas.

Essa novidade tem como objetivo principal combater a crescente onda de golpes online que lamentavelmente tomam conta do Brasil. Saiba mais detalhes sobre a nova ferramenta do banco digital, logo abaixo.

Leia mais: Nubank permite gastar no crédito e no débito sem ter o cartão; como isso?

Cartão temporário para evitar fraudes

A motivação por trás dessa adição é clara: reforçar a segurança dos usuários do banco digital Nubank. Com a crescente onda de atividades fraudulentas na internet, a fintech tomou essa medida proativa para proteger seus clientes. Os cartões virtuais temporários proporcionam uma camada extra de defesa, uma vez que após 24 horas, esses cartões se tornam inutilizáveis e seus dados são automaticamente eliminados.

A disponibilização dos cartões virtuais temporários está sendo implementada gradualmente para os mais de 80 milhões de clientes do Nubank. Essa funcionalidade é particularmente útil para situações de compras esporádicas ou em plataformas nas quais o consumidor ainda está avaliando a confiabilidade. Mesmo que os detalhes do cartão sejam inseridos em diversos sites, a natureza temporária garante que esses dados não permaneçam vulneráveis.

Porém, é importante destacar que, devido à sua natureza temporária, esse tipo de cartão não é adequado para pagamentos recorrentes, como assinaturas mensais de serviços de streaming ou clubes de vinhos. A fintech tem como objetivo central fortalecer a segurança e a privacidade dos clientes, evitando a disseminação irrestrita de informações pessoais caso haja tentativas de roubo por parte de criminosos cibernéticos.

Aprenda a solicitar um cartão virtual Nubank

Então, como os clientes podem solicitar esses cartões virtuais temporários do Nubank? O processo é simples e direto:

Acesse a opção “Meus Cartões” na tela inicial do aplicativo;

Selecione a opção “Criar cartão virtual temporário”;

Insira sua senha de quatro dígitos para autenticação;

Clique em “Ver dados do cartão” e insira novamente a senha para acessar as informações.

É relevante ressaltar que, após 24 horas, o sistema automaticamente remove o cartão virtual temporário, o que é comunicado ao usuário através de notificação. Com essa nova ferramenta, o Nubank reforça seu compromisso em fornecer soluções inovadoras que atendem às necessidades e preocupações dos clientes no cenário digital cada vez mais complexo.

Leia também: Empréstimo de R$ 150.000,00 é possível? No Nubank sim; veja como