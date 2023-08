Fique por dentro: TUDO o que mudou no WhatsApp até agora, em agosto

Nos últimos meses, o WhatsApp lançou uma série de inovações tanto para dispositivos iOS quanto Android. Se você é fã da plataforma de mensagens e mal pode esperar para descobrir como realizar essas atualizações e explorar as novas adições, confira, logo abaixo como ficar por dentro de todas as novidades.

Atualizações de agosto no WhatsApp

O WhatsApp, o aplicativo de mensagens mais popular do mundo, está constantemente trazendo aprimoramentos para a experiência dos usuários e introduzindo novas funcionalidades. Nos últimos meses, a empresa não deixou de surpreender nesse aspecto, lançando uma série de inovações tanto para dispositivos iOS quanto Android.

Se você está ansioso para descobrir como realizar essas atualizações e explorar as novas adições, continue a leitura para ficar por dentro de todas as novidades.

Confira as 7 principais novidades do app

Nos últimos meses, o WhatsApp lançou uma série de inovações tanto para dispositivos iOS quanto Android, mas dentre todas as mudanças e atualizações, essas 7 merecem o título de protagonistas. Confira a seguir.

1. Transferência Simplificada do Histórico de Conversas:

O WhatsApp agora simplificou o processo de transferência do histórico de suas conversas. Basta seguir estas etapas: acesse Configurações > Conversas > Transferir Conversas.

2. Avatares para Usuários sem Foto de Perfil:

Para os usuários que não têm uma foto de perfil definida, o WhatsApp implementou automaticamente uma imagem com as iniciais do nome do contato, garantindo uma identificação visual mais personalizada.

3. Silenciar Chamadas Anônimas:

Com a nova atualização, é possível silenciar chamadas provenientes de números desconhecidos ou anônimos, proporcionando um maior controle sobre as interrupções indesejadas.

4. Conversas com Números não Salvos:

Agora, é possível iniciar conversas com qualquer número de telefone sem a necessidade de adicioná-lo aos contatos, tornando as interações mais ágeis.

5. Avatares Animados:

A versão beta 2.23.15.6 do WhatsApp para Android está explorando a introdução de adesivos de avatares animados, semelhantes aos Memojis do iOS.

6. Videochamadas em Modo Paisagem:

A atualização mais recente trouxe suporte nativo para videochamadas na orientação paisagem, expandindo as opções de visualização durante as conversas em vídeo.

7. Aumento na Capacidade de Participantes em Videochamadas em Grupo:

As videochamadas em grupo agora podem acomodar até 32 participantes, ampliando as possibilidades de interação. Na fase de criação da chamada, o limite de adição de participantes foi expandido de 7 para 15.

Instruções para Atualizar o WhatsApp:

Abra a loja de aplicativos correspondente ao seu dispositivo: App Store para iOS e Google Play Store para Android. Na barra de pesquisa, insira “WhatsApp” e selecione o aplicativo nos resultados da busca. Caso haja uma atualização disponível, a opção “Atualizar” estará visível. Toque nessa opção. Se apenas “Abrir” estiver disponível, significa que você já está usando a versão mais recente do aplicativo. Aguarde a conclusão da atualização e, em seguida, inicie o aplicativo normalmente.

Nota Importante:

Se você ainda não recebeu essas atualizações em seu dispositivo iOS ou Android, é válido considerar que algumas dessas funções podem estar em fase beta. Entretanto, todas elas serão implementadas gradualmente, garantindo aprimoramentos contínuos em sua experiência com o WhatsApp. Mantenha-se atento às atualizações futuras para desfrutar de todas as funcionalidades mais recentes.

