Descubra se o seu carro teve a quilometragem alterada

Se você tem sonho de ter um carro ou pretende comprar um carro usado, é necessário ficar atento a possíveis fraudes que podem acontecer, como a adulteração da quilometragem, sabia disso? Os carros com quilometragem falsa podem apresentar problemas mecânicos e financeiros.

É um assunto de extrema importância, por isso trouxemos esse texto com alguns passos para descobrir se a quilometragem do veículo foi alterada e como garantir essa confiabilidade antes mesmo de finalizar a sua compra do veículo.

Ponto importante a ser observado na compra de carros usados

Se você escolher um carro usado (segunda mão), é necessário verificar vários pontos para evitar surpresas futuramente e que serão bem desagradáveis, uma delas é a quilometragem percorrida pelo veículo, pois é um dos fatores mais relevantes, ou seja, quanto menor a quilometragem, mais valiosos e menos desgastado fica o carro.

Porém, sabemos que existem pessoas más nesse mundo e tentam iludir os compradores e acabando adulterando essa quilometragem para ter mais vantagens financeiras indevidas.

Como consigo identificar se a quilometram foi mudada?

Tem como identificar possíveis mudanças na quilometragem, ao contrário do que todos pensam, não é tão impossível. Trouxemos dicas que podem te ajudar nesse serviço e garantir uma veracidade nas informações do carro que foi prestado pelo vendedor a você.

1. Verifique o histórico de revisões

Primeira dica antes de fechar a compra é solicitar o manual do veículo com todas as revisões realizadas, caso essas revisões não tenham sido feitas na concessionária, peça também as notas fiscais para comprovar essa execução dos serviços.

2. Consulte o histórico veicular online

Diversas empresas especializadas oferecem serviços de consulta do histórico veicular, como por exemplo informações de vistorias e manutenções que ocorreram anteriormente no carro, essa consulta pode revelar discrepâncias entre a quilometragem registrada e também o estado real do veículo.

3. Observe os pneus

Como todos sabem, os pneus são uma das peças que mais sofrem desgaste com o tempo e também com a quilometragem, se por acaso o veículo tiver uma baixa quilometragem e os pneus estiverem desgastados, isso pode ser um indício que houve uma adulteração.

4. Analise o desgaste interno do veículo

É muito importante verificar o estado de conservação dos bancos, pedais, volante e alavanca de câmbio para poder fornecer pistas sobre a real quilometragem do carro. Os bancos com costuras desgastadas ou volante excessivamente liso também podem indicar a quilometragem falsa.

Tenha sempre um mecânico de confiança

Como sempre destacamos, antes de finalizar a compra do carro, tente levar ele para um mecânico de confiança para fazer uma avaliação completa, assim o mecânico vai poder fazer alguns testes e inspeções que vão ajudá-lo a tomar essa decisão. Comprar um carro exige ter cautela para não ter frustrações ao longo da jornada.

