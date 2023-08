Você tem carro financiado? Então tem empréstimo garantido; entenda

Apesar de muitos não saberem de tal possibilidade, existe um meio de você refinanciar o seu carro o qual você comprou através de uma financeira. Uma das formas conhecidas é transformar o seu próprio carro em garantia e obter empréstimo a juros reduzidos e com prazos maiores. Confira, logo abaixo como funcionam as regras e condições para o refinanciamento e como fazer.

Aprenda como refinanciar seu carro que você comprou através de uma financeira. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Seu carro como garantia

O refinanciamento de veículos está ganhando destaque no mercado financeiro como uma alternativa de crédito que utiliza o automóvel como garantia. Essa modalidade tem conquistado muitos brasileiros que necessitam de um empréstimo devido às vantagens que oferece, incluindo taxas de juros mais baixas e um processo de aprovação ágil.

A seguir, confira como funciona o método de refinanciamento de veículos, bem como suas vantagens e condições.

Como funciona?

Assim, a segurança da operação é o veículo do solicitante, que fica como garantia ao banco. Isso significa que, em caso de falta de pagamento, a instituição financeira pode reaver o valor do empréstimo através da posse do automóvel. No entanto, mesmo com essa garantia, o proprietário continua livre para utilizar o veículo normalmente durante todo o período de pagamento.

Entenda as condições do refinanciamento

O valor que o banco disponibiliza nessa modalidade pode chegar a até 90% do valor de tabela do carro ou motocicleta. Além disso, as instituições financeiras costumam oferecer prazos de pagamento que variam de 48 a 60 meses, o que torna as parcelas mais acessíveis.

Entretanto, é importante ter um planejamento financeiro sólido para evitar mais endividamento durante o processo. Além disso, é necessário manter todas as despesas do veículo em dia. Dessa forma, o refinanciamento deve ser encarado como um compromisso financeiro a longo prazo.

Aprenda com refinanciar seu carro

A obtenção do refinanciamento requer a apresentação de certos documentos. De acordo com informações do Serasa, é necessário fornecer o certificado de registro e licenciamento do veículo, comprovar o pagamento do IPVA e multas quitadas, entre outros. Além disso, tanto o requerente quanto o veículo passam por uma análise de crédito.

O veículo oferecido como garantia também deve atender alguns requisitos, conforme citado abaixo:

Ter, no máximo, dez anos de fabricação até a data da solicitação do refinanciamento.

Estar com a documentação em dia.

Estar em boas condições de conservação.

Estar registrado em nome do solicitante do empréstimo.

Refinanciar o que já foi financiado

Sim, é possível realizar o refinanciamento em veículos que ainda estão sendo financiados. Nesse caso, parte do crédito obtido por meio do refinanciamento deve ser destinada a quitar o saldo devedor do financiamento em curso.

Contudo, assim como em qualquer compromisso financeiro, é fundamental avaliar se essa é a opção mais adequada para a situação individual e ter certeza de que será possível honrar com todas as parcelas do empréstimo. Com um planejamento adequado, o refinanciamento de veículos pode ser uma excelente solução para obter crédito a juros mais baixos.

